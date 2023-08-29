В Одесской области обнаружили интересную коллекцию, которую пытались вывезти в Стамбул: подробности (фото)

Пограничники Одесщины на паромном пункте пропуска «Орловка» обнаружили у 50-летнего пассажира автобуса интересную коллекцию марок, медалей и наручных часов. Эта коллекция может иметь культурную ценность.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

Во время осмотра рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Киев-Стамбул, пограничники обнаружили интересную находку.

По словам пограничников, все предметы перевозились скрыто, плотно завернуты в вещи и расфасованы в разных местах дорожной сумки пассажира. Всего было обнаружено:

1333 почтовые марки,

676 значков,

67 медалей,

19 часов наручных.

Имеют ли обнаруженные вещи культурную или историческую ценность должна выяснить экспертиза.

На гражданина составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а коллекция изъята до решения суда.

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