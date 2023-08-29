В Одесской области обнаружили интересную коллекцию, которую пытались вывезти в Стамбул: подробности (фото)

Пограничники Одесщины на паромном пункте пропуска «Орловка» обнаружили у 50-летнего пассажира автобуса интересную коллекцию марок, медалей и наручных часов. Эта коллекция может иметь культурную ценность.
Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.
Во время осмотра рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Киев-Стамбул, пограничники обнаружили интересную находку.
По словам пограничников, все предметы перевозились скрыто, плотно завернуты в вещи и расфасованы в разных местах дорожной сумки пассажира. Всего было обнаружено:
- 1333 почтовые марки,
- 676 значков,
- 67 медалей,
- 19 часов наручных.
Имеют ли обнаруженные вещи культурную или историческую ценность должна выяснить экспертиза.
На гражданина составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а коллекция изъята до решения суда.
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