11 марта православные начинают Сырную неделю (Масницу) и вспоминают Софрониев

Два Софрония

11 марта по новому календарю является днем, когда православные христиане чтят память святителя Софрония Иерусалимского, который был патриархом в VII веке, и Софрония Печерского, затворника Киево-Печерского монастыря XIII века.

Этот день также отмечается как начало Сырной недели, известной в народе как Масленица, когда традиционно готовят блины и вареники с сыром, символизируя прощание с зимой и готовку к Великому посту, который начнется через 7 дней.

Святитель Софроний Иерусалимский, известный своей мудростью и образованностью, был родом из Дамаска и получил философское образование, прежде чем отправиться в Иерусалим. Там он встретился с пустынножителями и отшельниками, и вместе со своим духовником Иоанном Мосхом совершил паломничество монастырями. Их путевые заметки легли в основу знаменитой книги Лимонар или Луг духовный. Его жизнь завершилась в глубокой скорби из-за осады Иерусалима магометанами.

Преподобный Софроний Печерский, затворник Киево-Печерского монастыря, был известен своей аскетичностью и преданностью молитве. Каждый день он читал Псалтирь, носил волосяницу и тяжелый железный пояс. Его мощи похоронены в Дальних пещерах монастыря.

По старому календарю православные 11 марта упоминают святителя Порфирия.

Традиции первого дня Масленицы

На Сырной неделе, которая начинается 11 марта, разрешается есть молоко, молочные продукты и яйца. В Украине на Масленицу издавна готовили вареники с сыром, а сегодня также пекут блины. Первые вареники (или блины) подают как милостыню и на помин, например, угощают ими неимущих.

Согласно народным приметам, погода 11 марта может предусмотреть характер будущего лета, а пение кукушки считается знаком будущего благополучия. В этот день также следует избегать ссор и негативных эмоций, а также не стоит выбрасывать старые вещи, чтобы избежать нищеты.

Этот день важен не только с религиозной точки зрения, но и как часть культурного наследия, отражающего глубокие традиции и верования украинского народа.

День ангела 11 марта

Именины по новому календарю сегодня празднуют Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

Именины по старому календарю отмечают Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна.