11 березня православні розпочинають Сирний тиждень (Масницю) та згадують Софроніїв

Два Софронія

11 березня за новим календарем є днем, коли православні християни вшановують пам’ять святителя Софронія Єрусалимського, який був патріархом у VII столітті, та Софронія Печерського, затворника Києво-Печерського монастиря XIII століття.

Цей день також відзначається як початок Сирного тижня, відомого в народі як Масниця, коли традиційно готують млинці та вареники з сиром, символізуючи прощання з зимою та готування до Великого посту, який розпочнеться через 7 днів.

Святитель Софроній Єрусалимський, відомий своєю мудрістю та освіченістю, був родом із Дамаска і здобув філософську освіту, перш ніж вирушити до Єрусалима. Там він зустрівся з пустинножителями і відлюдниками, і разом зі своїм духівником Іоанном Мосхом здійснив паломництво монастирями. Їхні подорожні нотатки лягли в основу знаменитої книги “Лимонар” або “Луг духовний”. Його життя завершилося у глибокій скорботі через облогу Єрусалима магометанами.

Преподобний Софроній Печерський, затворник Києво-Печерського монастиря, був відомий своєю аскетичністю та відданістю молитві. Щодня він читав Псалтир, носив волосяницю і важкий залізний пояс. Його мощі поховані в Дальніх печерах монастиря.

За старим календарем православні 11 березня згадують святителя Порфирія.

Традиції першого дня Масної

На Сирному тижні, який починається 11 березня, дозволяється їсти молоко, молочні продукти та яйця. В Україні на Масницю здавна готували вареники з сиром, а сьогодні також печуть млинці. Перші вареники (або млинці) подають як милостиню і на помин, наприклад, пригощають ними незаможних.

Згідно з народними прикметами, погода 11 березня може передбачити характер майбутнього літа, а спів зозулі вважається знаком майбутнього благополуччя. Цього дня також слід уникати сварок та негативних емоцій, а також не варто викидати старі речі, щоб уникнути злиднів.

Цей день є важливим не лише з релігійної точки зору, але й як частина культурної спадщини, що відображає глибокі традиції та вірування українського народу.

День ангела 11 березня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.

Іменини за старим календарем відзначають Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Ганна.