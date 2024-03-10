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10 марта день памяти мученика Кодрата и его учеников

10 марта день памяти мученика Кодрата и его учеников

10 марта 2024 по новому церковному календарю отмечается как день, когда православные христиане вспоминают святого мученика Кодрата и его учеников. По новому стилю, это также день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла и Крискента, а также Василисы Коринфской, отдавших свою жизнь за веру в III веке.

История и значение

Во времена, когда христианство подвергалось жестоким гонениям, истории таких людей как Кодрата и его друзей, а также Василисы Коринфской, выступают как символы несокрушимости и верности своим убеждениям.

Котрат, оставшийся сиротой и выросший в пустыне, встретил христиан и принял веру. Он научился грамоте и врачебному искусству, проводя время в пустыне со своими последователями. Во время гонений на христиан император Декий приказал арестовать Кодрата и его друзей.

По приказу императора Декия, они были схвачены и брошены в темницу, где их заставляли отречься от своей веры. Несмотря на пытки, они оставались непоколебимыми в своих убеждениях.

Даже когда их бросили в жертву зверям, те не трогали мучеников, что стало свидетельством их особой судьбы. В конце концов, они были отправлены на казнь, но их отвага и вера стали примером для многих, включая святых женщин, добровольно пошедших на мучения вместе с ними. Среди этих женщин была Василиса Коринфская, которая вместе с другими была казнена за свою веру.

Праздник 10 марта по старому стилю — день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

10 марта: традиции и запреты

 В народном календаре этот день известен как Василисин день, который ассоциируется с началом весенних гроз. Это время, когда можно посетить храм, помолиться святым о здоровье и защите от природных стихий. Василиса считается покровительницей тех, кто перенес тяжелые болезни, а также защитницей от паводков.

Запрещается ругаться, завидовать, желать зла другим, а также переедать. Особенно важно избегать разливки чая, поскольку это может символизировать потерю денег и удачи.

Имениники 10 марта

Именины: Сегодня свои именины празднуют Леонид, Анастасия, Ника, Василиса, Галина, Виктор, Марк, Денис, Иван, Федор.

Именины по старому календарю отмечают Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор и Федор.

Этот день важен не только с религиозной точки зрения, но и как часть культурного наследия, передающего традиции и верования наших предков. Он напоминает нам о силе веры и жертвенности, а также о важности сохранения традиционных ценностей в современном мире.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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