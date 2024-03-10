10 березня день вшанування пам’яті мученика Кодрата і його учнів

Історія та значення

У часи, коли християнство зазнавало жорстоких гонінь, історії таких як Кодрат і його друзів, а також Василиси Коринфської, виступають як символи незламності та вірності своїм переконанням.

Кодрат, який залишився сиротою і виріс у пустелі, зустрів християн і прийняв віру. Він навчився грамоті та лікарському мистецтву, проводячи час у пустелі зі своїми послідовниками. Під час гонінь на християн, імператор Декій наказав заарештувати Кодрата та його друзів.

За наказом імператора Декія, вони були схоплені та кинуті до темниці, де їх змушували відректися від своєї віри. Незважаючи на тортури, вони залишалися непохитними у своїх переконаннях.

Навіть коли їх кинули на поталу звірам, ті не чіпали мучеників, що стало свідченням їхньої особливої долі. Врешті-решт, вони були відправлені на страту, але їхня відвага та віра стали прикладом для багатьох, включаючи святих жінок, які добровільно пішли на муки разом з ними. Серед цих жінок була Василиса Коринфська, яка разом з іншими була стратена за свою віру.

Свято 10 березня за старим стилем – день пам’яті святителя Тарасія, патріарха Константинопольського.

10 березня: традиції та заборони

У народному календарі цей день відомий як Василисин день, який асоціюється з початком весняних гроз. Це час, коли можна відвідати храм, помолитися святим за здоров’я та захист від природних стихій. Василиса вважається покровителькою тих, хто переніс важкі хвороби, а також захисницею від паводків.

Забороняється лаятися, заздрити, бажати зла іншим, а також переїдати. Особливо важливо уникати розливання чаю, оскільки це може символізувати втрату грошей та удачі.

Імениники 10 березня

Іменини: Сьогодні свої іменини святкують Леонід, Анастасія, Ніка, Василина, Галина, Віктор, Марк, Денис, Іван, Федір.

Іменини за старим календарем відзначають Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор та Федір.

Цей день є важливим не тільки з релігійної точки зору, але й як частина культурної спадщини, що передає традиції та вірування наших предків. Він нагадує нам про силу віри та жертовності, а також про важливість збереження традиційних цінностей у сучасному світі.