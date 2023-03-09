10 марта часть Одесского района и Черноморск на всю ночь останутся без света

22 населенных пункта в Одесском районе, включая город Черноморск, будут вынуждены провести без света ночь с 9 на 10 марта.

Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.

Там объяснили, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ запланировано отключение электроэнергии 09.03.2023 с 22:00 до 10.03.2023 07:00 в следующих населенных пунктах:

г. Черноморск;

с. Александровка;

с. Молодежное;

с. Санжейка;

с. Грибовка;

с. Богатыровка;

с. пгт Хлебодарское;

с.Радостное;

с.Широкая Балка;

с.Доброжаново;

с.Петрово;

с.Опытное;

с.Выгода;

с.Курган;

хут.Важный;

с.Палиево;

с.Зоряное;

с.Выгода;

с. Васильевка;

с. Солнечное;

с. Дачное;

с. Алтестово.

Напомним, что ночью 9 марта 2023 года россия обстреляла крылатыми ракетами Украину, включая территорию Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, в результате вражеского ракетного удара в Одесской области были повреждены несколько линий электропередач и опора.

В этой связи местами были применены стабилизационные графики отключения света.

Впрочем, в своем вечернем видеообращении Марченко сказал, что энергетики оперативно проводят ремонтные работы и отключения света не будут долгими.