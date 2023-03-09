10 марта часть Одесского района и Черноморск на всю ночь останутся без света

22 населенных пункта в Одесском районе, включая город Черноморск, будут вынуждены провести без света ночь с 9 на 10 марта.
Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.
Там объяснили, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ запланировано отключение электроэнергии 09.03.2023 с 22:00 до 10.03.2023 07:00 в следующих населенных пунктах:
- г. Черноморск;
- с. Александровка;
- с. Молодежное;
- с. Санжейка;
- с. Грибовка;
- с. Богатыровка;
- с. пгт Хлебодарское;
- с.Радостное;
- с.Широкая Балка;
- с.Доброжаново;
- с.Петрово;
- с.Опытное;
- с.Выгода;
- с.Курган;
- хут.Важный;
- с.Палиево;
- с.Зоряное;
- с.Выгода;
- с. Васильевка;
- с. Солнечное;
- с. Дачное;
- с. Алтестово.
Напомним, что ночью 9 марта 2023 года россия обстреляла крылатыми ракетами Украину, включая территорию Одесской области.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, в результате вражеского ракетного удара в Одесской области были повреждены несколько линий электропередач и опора.
В этой связи местами были применены стабилизационные графики отключения света.
Впрочем, в своем вечернем видеообращении Марченко сказал, что энергетики оперативно проводят ремонтные работы и отключения света не будут долгими.