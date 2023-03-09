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10 марта часть Одесского района и Черноморск на всю ночь останутся без света

10 марта часть Одесского района и Черноморск на всю ночь останутся без света

22 населенных пункта в Одесском районе, включая город Черноморск, будут вынуждены провести без света ночь с 9 на 10 марта.

Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации. 

Там объяснили, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ запланировано отключение электроэнергии 09.03.2023 с 22:00 до 10.03.2023 07:00 в следующих населенных пунктах:

  • г. Черноморск;
  • с. Александровка;
  • с. Молодежное;
  • с. Санжейка;
  • с. Грибовка; 
  • с. Богатыровка; 
  • с. пгт Хлебодарское; 
  • с.Радостное;
  • с.Широкая Балка;
  • с.Доброжаново;
  • с.Петрово;
  • с.Опытное;
  • с.Выгода;
  • с.Курган;
  • хут.Важный;
  • с.Палиево;
  • с.Зоряное;
  • с.Выгода;
  • с. Васильевка;
  • с. Солнечное;
  • с. Дачное;
  • с. Алтестово.

Напомним, что ночью 9 марта 2023 года россия обстреляла крылатыми ракетами Украину, включая территорию Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, в результате вражеского ракетного удара в Одесской области были повреждены несколько линий электропередач и опора. 

В этой связи местами были применены стабилизационные графики отключения света. 

Впрочем, в своем вечернем видеообращении Марченко сказал, что энергетики оперативно проводят ремонтные работы и отключения света не будут долгими.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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