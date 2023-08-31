1 сентября в Одессе объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 1 сентября, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают грозу и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Днем, 1 сентября, в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, при грозе — шквал 15-20 м/с. Дневная температура немного понизится 27-29°С, ночью 19-21°С.

По Одесской области также ожидается гроза, во время грозы местами шквал 15-20 м/с, град.

Такая погода сохранится в течение суток.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями из-за возможного падение веток и обрыва кабелей.

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