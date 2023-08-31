1 вересня в Одесі оголошено штормове попередження

Погода в Одесі в останній день літа: гроза та короткочасні дощі За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 31 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза, під час грози шквали 15-20 м/с. Ввечері 31 серпня 2023 року гроза очікується по Одесі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Коли в Україні стане прохолодніше: синоптики назвали дату В Україні панує серпнева спека… І вже далеко не перший день стовпчики термометрів вдень не опускаються нижче за 30+ градусів. І здається, що ця африканська спека (причому буквально – спеку в Україну приніс антициклон з Африки) триватиме вічно… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 30 серпня: коли стане прохолодніше? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 30 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна погода – до 35 градусів вище нуля (вдень), буде стояти суха погода. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ