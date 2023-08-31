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1 вересня в Одесі оголошено штормове попередження

1 вересня в Одесі оголошено штормове попередження

У п’ятницю, 1 вересня, по Одесі та області оголошено штормове попередження. Синоптики обіцяють грозу та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вдень, 1 вересня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Можливий дощ із грозою. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, при грозі – шквал 15-20 м/с. Денна температура трохи знизиться 27-29°С, уночі 19-21°С.

На Одещині також очікується гроза, під час грози місцями шквал 15-20 м/с, град.

Така погода буде триматися протягом доби.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами через можливе падіння гілок та обрив кабелів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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