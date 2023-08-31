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Одесситам рассказали, что принести в школу 1 сентября вместо цветов

Одесситам рассказали, что принести в школу 1 сентября вместо цветов

Вместо цветов можно принести нужные для защитников вещи или лекарства. Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Впрочем, некоторые учителя подошли к акции весьма своеобразно.

Акция «1 сентября без цветов» началась в Одессе с 2014 года и сегодня она не теряет актуальности. 

Сейчас большой спрос на постельное белье для прифронтовых больниц, поэтому родителям предлагают принести вещи первой необходимости для наших защитников.

“К нам обратились больницы — не одесские а те, что ближе к фронту. Им необходимы простыни, наволочки для раненых. Вместо цветов можно принести лекарства, белье и носки, кофе и чай, вкусности долговременного хранения и средства гигиены”, — говорит Елена Буйневич.

Директор образовательного департамента подчеркнула, что акция — добровольная.

Что касается детей, то от них важно не материальное, а письма и рисунки, которые они передают военным. Именно этого больше всего ждут наши защитники.

Как рассказала телеграм-каналу “Одесской Жизни” мама одного из одесских школьников, по этому поводу даже провели родительское собрание. Родителем пояснили, что принести помощь защитникам желательно заранее, до 1 сентября, а не прямо на линейку, посвященную первому звонку. А на линейку, по желанию, от родителей ждут… цветы.

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