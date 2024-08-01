1 августа: день интернета, инкассатора и «чайлдфри»

Праздники 1 августа

День всемирной паутины

Этот Всемирный праздник посвящен интернету и просмотру веб-страниц, деятельности, благодаря которой весь мир находится на кончиках ваших пальцев, а богатство знаний – у ваших ног.

Международный день игры «Маджонг»

Этот праздник посвящен одной из самых популярных настольных игр, возникшей в Китае и распространившихся по всему миру. Маджонг – это игра на плитках, возникшая в Китае в 19 веке. Традиционно в нее играют четыре игрока, хотя в некоторых вариациях могут играть три игрока. Игра использует набор из 144 плиток, каждая из которых содержит китайские иероглифы и символы. Цель игры состоит в том, чтобы вытаскивать и сбрасывать плитки до тех пор, пока игрок не завершит законную комбинацию.

Международный день клоуна

Этот день был основан для чествования первой признанной группы организованных клоунов. Клоуны – это артисты, которые используют разные комедийные приемы, чтобы развлекать публику. Их работа требует уникального сочетания творческих способностей, изобретательности и энергии.

День экологического долга

Важный день, отмечающий момент, когда человечество использовало больше природных ресурсов, чем Земля способна восстановить через год. Этот день определяет научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN), которая начала его в 1987 году.

День инкассатора в Украине

А еще 1 августа День инкассатора в Украине. Он был основан в честь открытия первого подразделения инкассации в Государственном банке 1939 года. С тех пор профессия инкассатора стала одной из самых опасных и ответственных.

День подруги

Этот праздник был начат в США как способ отметить важность женской дружбы. Он напоминает нам, что даже если нет романтических отношений, у нас всегда есть подруги, поддерживающие и понимающие.

День работника технической поддержки

Основная цель этого дня – привлечь внимание к важному и часто недооцененному труду работников технической поддержки. Они всегда остаются в тени, но их работа критически важна для обеспечения бесперебойной работы технологий.

Всемирный день борьбы с раком легких

Этот день посвящен повышению осведомленности о раке легких, который является одной из самых распространенных и опасных форм рака. Основная цель этого дня – привлечь внимание к проблеме рака легких, способствовать ранней диагностике и поддерживать исследования, направленные на поиск эффективных методов лечения.

Международный день «чайлдфри»

Этот праздник был начат в 1973 году в США Национальным альянсом за необязательное отцовство (National Alliance for Optional Parenthood), который тогда назывался Национальной организацией родителей (National Organization for Non-Parents). Этот день направлен на празднование людей, сознательно решивших не иметь детей, и содействие принятию выбора чайлдфри. Он также является днем празднования тех пар, которые столкнулись с критикой и насмешками из-за своего решения быть бездетными по собственному выбору.

День памяти жертв Первой мировой войны

Этот день был основан в 1919 году британским королем Георгом V в честь подписания перемирия между государствами Антанты и Германией, которое состоялось 11 ноября 1918 года.

Памятные даты 1 августа

30 год до н. э. – флот римского полководца Октавиана входит в Александрию и берет Египет под контроль Римской республики;

23 год – римского военачальника Юлия Цезаря Друза, сына императора Тиберия, отравляет его жена Лавилла;

1192 год – армия Ричарда Львиное Сердце высаживается в районе Яффы и наносит поражение войскам Саладина;

1492 год – первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;

1498 год – путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);

1774 год – британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;

1780 год – Швеция объявляет о своем постоянном нейтралитете;

1838 год – рабство запрещают в подавляющем большинстве колоний Британской империи;

1924 год – в Буэнос-Айресе (Аргентина) основывают украинское общество «Просвита»;

1977 год – в Киеве открывают Центральный дом художника;

1997 год – в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получает название «Запорожье», поднимают Военно-морской флаг Украины;

2016 год – на базе части ремонтных цехов ПАО «Запорожсталь» образуется Запорожский литейно-механический завод.

В этот день родились: