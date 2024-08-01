1 серпня: день інтернету, інкасатора та «чайлдфрі»

Свята 1 серпня

День всесвітньої павутини

Це Всесвітнє свято присвячене інтернету та перегляду веб-сторінок, діяльності, завдяки якій весь світ знаходиться на кінчиках ваших пальців, а багатство знань – біля ваших ніг.

Міжнародний день гри «Маджонг»

Це свято присвячене одній з найпопулярніших настільних ігор, що виникла в Китаї і поширилася по всьому світу. Маджонг – це гра на плитках, що виникла в Китаї в 19 столітті. Традиційно в неї грають чотири гравці, хоча в деяких варіаціях можуть грати три гравці. Гра використовує набір із 144 плиток, кожна з яких містить китайські ієрогліфи та символи. Мета гри полягає в тому, щоб витягувати та скидати плитки доти, доки гравець не завершить законну комбінацію.

Міжнародний день клоуна

Цей день започатковано для вшанування першої визнаної групи організованих клоунів. Клоуни – це артисти, які використовують різні комедійні прийоми, щоб розважати публіку. Їхня робота вимагає унікального поєднання творчих здібностей, винахідливості та енергії.

День екологічного боргу

Важливий день, що наголошує на момент, коли людство використовувало більше природних ресурсів, ніж Земля здатна відновити через рік. Цей день визначає науково-дослідна організація «Глобальна мережа екологічного сліду» (Global Footprint Network, GFN), яка розпочала його у 1987 році.

День інкасатора в Україні

А ще 1 серпня – День інкасатора в Україні. Він був заснований на честь відкриття першого підрозділу інкасації у Державному банку 1939 року. З того часу професія інкасатора стала однією з найнебезпечніших та найвідповідальніших.

День подруги

Це свято розпочато США як спосіб відзначити важливість жіночої дружби. Він нагадує нам, що навіть якщо немає романтичних стосунків, у нас завжди є подруги, які підтримують та розуміють.

День працівника технічної підтримки

Основна мета цього дня – привернути увагу до важливої ​​та часто недооціненої праці працівників технічної підтримки. Вони завжди залишаються в тіні, але їхня робота критично важлива для забезпечення безперебійної роботи технологій.

Всесвітній день боротьби з раком легень

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про рак легенів, який є однією з найпоширеніших та найнебезпечніших форм раку. Основна мета цього дня – привернути увагу до проблеми раку легень, сприяти ранній діагностиці та підтримувати дослідження, спрямовані на пошук ефективних методів лікування.

Міжнародний день чайлдфрі

Це свято розпочато 1973 року у США Національним альянсом за необов’язкове батьківство (National Alliance for Optional Parenthood), який тоді називався Національною організацією батьків (National Organization for Non-Parents). Цей день спрямований на святкування людей, які свідомо вирішили не мати дітей, та сприяння ухваленню вибору чайлдфрі. Він також є днем ​​святкування тих пар, які зіткнулися з критикою та глузуваннями через своє рішення бути бездітними на власний вибір.

День пам’яті жертв Першої світової війни

Цей день було засновано 1919 року британським королем Георгом V на честь підписання перемир’я між державами Антанти та Німеччиною, яке відбулося 11 листопада 1918 року.

Пам’ятні дати 1 серпня

30 рік до зв. е. – флот римського полководця Октавіана входить до Олександрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;

23 рік – римського воєначальника Юлія Цезаря Друза, сина імператора Тіберія, отруює його дружина Лавілла;

1192 рік – армія Річарда Левине Серце висаджується в районі Яффи і завдає поразки військам Саладіна;

1492 рік – перша письмова згадка про Запорізьких козаків: під Тягинею, у пониззі Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої звільняють невільників;

1498 – мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1774 рік – британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1780 рік – Швеція повідомляє про свій постійний нейтралітет;

1838 рік – рабство забороняють у переважній більшості колоній Британської імперії;

1924 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) засновують українське товариство «Просвіта»;

1977 рік – у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік – у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримує назву «Запоріжжя», піднімають Військово-морський прапор України;

2016 рік – на базі частини ремонтних цехів ПАТ «сталь» утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.

Цього дня народилися: