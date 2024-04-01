1 квітня – день пам’яті Марії Єгипетської: як вона допомогає жінкам

Марія Єгипетська: історія її покаяння

Марія жила в середині V століття в Єгипті. Коли їй було 12 років, вона вирушила до Олександрії, де стала блудницею. Так продовжувала жити в гріху до 30 років, поки випадково потрапила в Єрусалим, до храма Гробу Господнього. Але спершу Марія не змогла зайти до церкви – якась невідома сила не пускала її. Тоді дівчина стала молитися і плакати перед іконою Богородиці в притворі храму. Лише після цього вона змогла зайти всередину, де почула голос: “Якщо перейдеш за Йордан, то знайдеш блаженний спокій”.

Марія так і зробила – перейшовши річку, наступні 47 років вона провела на самоті в пустелі, в молитві та покаянні. Лише одного разу її зустрів ієромонах Зосима, якого Марія попросила прийти через рік причастити її. Чернець так і зробив – він побачив, як жінка переходила з іншого берега Йордану по воді, немов йшла по суші. Через рік Зосима знайшов тіло Марії в пустелі й поховав її – могилу для неї, за легендою, вирив лев.

1 квітня за старим календарем – день пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії.

Прикмети на 1 квітня

У народному календарі 1 квітня – Маріїн день, названий так на честь святої. Його прикмети говорять про погоду:

Сині хмари – до дощу і потепління;

Грім гримить – буде тепле літо, а якщо одна блискавка – буде посушливе;

Якщо на небі немає зірок – це до тепла.

Також варто зазначити, що якщо стоїть сонячна погода, такою вона буде найближчі кілька місяців.

Маріїн день: Традиції та Заборони

1 квітня – Маріїн день, коли віряни вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської. Давайте розглянемо, які традиції та заборони пов’язані з цим святом.

Традиції

Молитва до святої Марії Єгипетської: Вона вважається покровителькою жінок, особливо тих, хто грішить і хотів би покаятися. Віряни моляться їй, коли намагаються перемогти той чи інший гріх, просять відвести від гріха і благословити на вірність і цнотливість.

Ще радять вимити вхідні двері та повісити на них підкову ріжками догори. Вірять, що так дім буде захищений від зла й нечисті.

Заборони

Не можна сьогодні сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображатися й ображати когось, відмовляти в допомозі та милостині.

Не можна об’їдатися. Триває Великий піст 2024 року, тим, хто постить, у цей день належить сухоїдіння.

Не можна вбивати павуків біля вхідних дверей. А хліб краще ламати, а не різати.

У кого іменини 1 квітня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

Іменини за старим календарем відзначають Інокентій, Клавдій, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар.