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Вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно сделать нужную прививку?

Вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно сделать нужную прививку?

Война войной, а коронавирус, к сожалению, никуда не делся, и забывать об этом не следует, рекомендует «Одесская жизнь».

А Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно» напоминает: вакцинация от COVID-19 продолжается. Так, на сегодняшний день в городе сделали уже 1 119 620 прививок.

Напомним, полный курс вакцинации от COVID-19 включает две прививки. Если после второй дозы прошло более полугода, рекомендована бустерная вакцинация для возобновления высокого уровня иммунной защиты.

Стоит отметить, что в Одессе продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19, хоть их в разы меньше, чем во времена пандемии. Так, за прошедшую неделю заболели 12 человек.

Вакцинацию от COVID-19 можно пройти во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи с 9:00 до 15:00 часов в рабочие дни. В наличии имеются вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.

Где сделать прививку от COVID-19 в Одессе:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 30/32;
  • Фонтанская дорога, 110;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пер. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ефима Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Академика Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Маршала Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Атамана Чепиги, 54;
  • ул. Академика Воробьева, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Давида Ойстраха, 7.

Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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