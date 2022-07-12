Вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно сделать нужную прививку?

Война войной, а коронавирус, к сожалению, никуда не делся, и забывать об этом не следует, рекомендует «Одесская жизнь».

А Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно» напоминает: вакцинация от COVID-19 продолжается. Так, на сегодняшний день в городе сделали уже 1 119 620 прививок.

Напомним, полный курс вакцинации от COVID-19 включает две прививки. Если после второй дозы прошло более полугода, рекомендована бустерная вакцинация для возобновления высокого уровня иммунной защиты.

Стоит отметить, что в Одессе продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19, хоть их в разы меньше, чем во времена пандемии. Так, за прошедшую неделю заболели 12 человек.

Вакцинацию от COVID-19 можно пройти во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи с 9:00 до 15:00 часов в рабочие дни. В наличии имеются вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.

Где сделать прививку от COVID-19 в Одессе:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ефима Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Академика Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Маршала Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Атамана Чепиги, 54;

ул. Академика Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7.

Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.