Вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно сделать нужную прививку?

Война войной, а коронавирус, к сожалению, никуда не делся, и забывать об этом не следует, рекомендует «Одесская жизнь».
А Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно» напоминает: вакцинация от COVID-19 продолжается. Так, на сегодняшний день в городе сделали уже 1 119 620 прививок.
Напомним, полный курс вакцинации от COVID-19 включает две прививки. Если после второй дозы прошло более полугода, рекомендована бустерная вакцинация для возобновления высокого уровня иммунной защиты.
Стоит отметить, что в Одессе продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19, хоть их в разы меньше, чем во времена пандемии. Так, за прошедшую неделю заболели 12 человек.
Вакцинацию от COVID-19 можно пройти во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи с 9:00 до 15:00 часов в рабочие дни. В наличии имеются вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.
Где сделать прививку от COVID-19 в Одессе:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ефима Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Академика Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Маршала Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Академика Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7.
Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.