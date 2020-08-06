Коронавирус проник на флагманский корабль ВМС Украины

На фрегате ВМС Украины «Гетьман Сагайдачний», который базируется в Одессе, у одного из моряков выявили коронавирус COVID-19.

Всех моряков, которые контактировали с заболевшим, а это около 30 человек, изолировали там же, на фрегате. Их содержать в карантине в вертолетном ангаре.

Об этом пишет “Думская“.

Также COVID-19 подозревают и у одного из моряков со спасательного корабля «Олександр Охрименко».

Ранее сообщалось, что в Одесской области установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом.