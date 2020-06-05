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Коронавирус 5 июня: количество заболевших в Одесской области быстро растет

Коронавирус 5 июня: количество заболевших в Одесской области быстро растет

По состоянию на 9.00 5 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 25 963 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 553 новых случая заболевания. Вылечились 330 человек. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 11 372 пациента выздоровели, 762 человека умерли.

В Одессе и области к 9.00 5 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 896 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области не зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, вылечились 39 человек. Смертей за прошедшие сутки нет.

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Сегодня, 5 июня, в Украине введут очередной этап ослабления карантина. Людям старше 60-ти лет разрешат не соблюдать режим самоизоляции. Можно будет ходить в церковь и в помещения заведений общепита.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) открыла продажу билетов на рейс Киев-Одесса с 5 июня. Такое предложение МАУ предоставил специально накануне длительных выходных на Троицу.

В Одессе мобильные бригады медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от заработной платы. Средства выделят из городского бюджета.

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