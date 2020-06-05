Коронавирус 5 июня: количество заболевших в Одесской области быстро растет

По состоянию на 9.00 5 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 25 963 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 553 новых случая заболевания. Вылечились 330 человек. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 11 372 пациента выздоровели, 762 человека умерли.

В Одессе и области к 9.00 5 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 896 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области не зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, вылечились 39 человек. Смертей за прошедшие сутки нет.

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