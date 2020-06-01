Одесские медики получат 300% доплат за работу с больными COVID-19

В Одессе мобильные бригады медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от заработной платы. Средства выделят из городского бюджета.

Об этом рассказала директор городского департамента финансов Светлана Бедрега.

Как пишет Odessit.ua, за май доплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс грн уже получили 13 работников мобильных бригад и 493 сотрудника инфекционной больницы. Всего из городского бюджета на доплаты потрачено 2 млн 744 тыс. грн. Также за счет субвенции из областного бюджета выделено 10 млн 250 тыс. грн.

За март медики получили 100% надбавку от зарплаты. На эти цели цели выделили из госбюджете 2 млн 465 тысяч грн.

Директор городского департамента финансов Светлана Бедрега:

Однако городские мобильные бригады не входят в число тех, кому доплачивают из областного и государственного бюджета, а только из городского. Мы доплатили за май по 5-10 тыс. Но этого мало. Чтобы медики мобильных бригад получили 300% от зарплаты, как и другие, которые работают с больными коронавирусом, мы должны взять расходы на себя. Нами уже подготовлено распоряжении о предоставлении им повышенных надбавок из городского бюджета в размере 300% от зарплаты. После подписания документа мэром Одессы мы проведем перерасчет и начнем проводить доплаты.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.