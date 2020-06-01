fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесские медики получат 300% доплат за работу с больными COVID-19

Одесские медики получат 300% доплат за работу с больными COVID-19

В Одессе мобильные бригады медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от заработной платы. Средства выделят из городского бюджета.

Об этом рассказала директор городского департамента финансов Светлана Бедрега.

Как пишет Odessit.ua, за май доплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс грн уже получили 13 работников мобильных бригад и 493 сотрудника инфекционной больницы. Всего из городского бюджета на доплаты потрачено 2 млн 744 тыс. грн. Также за счет субвенции из областного бюджета выделено 10 млн 250 тыс. грн.

За март медики получили 100% надбавку от зарплаты.  На эти цели цели выделили из госбюджете 2 млн 465 тысяч грн.

Директор городского департамента финансов Светлана Бедрега:

Однако городские мобильные бригады не входят в число тех, кому доплачивают из областного и государственного бюджета, а только из городского. Мы доплатили за май по 5-10 тыс. Но этого мало. Чтобы медики мобильных бригад получили 300% от зарплаты, как и другие, которые работают с больными коронавирусом, мы должны взять расходы на себя. Нами уже подготовлено распоряжении о предоставлении им повышенных надбавок из городского бюджета в размере 300% от зарплаты. После подписания документа мэром Одессы мы проведем перерасчет и начнем проводить доплаты.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить