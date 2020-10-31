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Коронавирус 31 октября: в Одесской области плюс полтысячи зараженных

Коронавирус 31 октября: в Одесской области плюс полтысячи зараженных

По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине выявили 8752 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Наибольшее число больных по-прежнему в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях, информирует СНБО Украины.

Согласно данным мониторинга СНБО, в Одесской области за сутки зарегистрировали 507 случаев COVID-19. Умерли 6 человек, 323 пациента выздоровели, болеют 178 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 24 623 жителя Одесчины. Выздоровели 3633 больных. Умерли 379 больных.

Как сообщалось, на утро пятницы 30 октября, в Одесской области подтвердили 493 случая COVID-19.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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