Виктор Мамонтов: «Такие мы люди…» – личное мнение

Недавно по одному из центральных телеканалов был показан сюжет, когда пожилая женщина, стоя у раскрытого окна, умоляла прохожих купить ей хлеба в магазине неподалеку, за ее деньги.

Самостоятельно женщина не может выйти из квартиры. Человек двадцать прошествовали мимо, некоторые вели детишек за руку, и ни один не внял просьбе. Бездушие прохожих она прокомментировала кратко: «Такие мы люди».

К сожалению, подобные проявления бесчеловечности встречаются на каждом шагу.

Сгорбленная годами старушка, опираясь на палку, спешно, насколько позволяли силы, семенила по скользкой после дождя плитке к трамваю. Когда начала примеряться к высокой ступеньке, дверь захлопнулась. Пассажиры видели бабушку, махавшую палкой, но никто не сказал водителю открыть дверь. А она лишь осенила крестом удалявшуюся «электрокарету».

Согласитесь, уважаемые читатели, что число гомо сапиенс, проявляющих черствость, нахальство, хамство, беспардонность, растет в первую очередь из-за безнаказанности. И потому на справедливые замечания они отвечают грубостью. Как можно вежливее говорю молодому человеку, бросившему на асфальт пакет с мусором: «Уважаемый, ящик ведь рядом». А в ответ: «Да пошел ты… тоже мне моралист нашелся!». В супермаркете на пожелание писать крупнее цифры кодов беспардонно ответствовали: «Кому нада, тот разглядит». Импозантного вида мужчина, выгуливающий собаку, на вопрос о том, почему она шастает в парке без намордника, просипел: «Шуруй, дед, своей тропой, тебе шо, делать нечего?».

Ранее в наших блогах: Страсти по поликлинике: размышления у парадного подъезда

Можно без конца приводить примеры из беспокойного нашего повседневья, подтверждающие тот неоспоримый факт, что нашему обществу на пути к европейской интеграции еще не хватает толерантности, основанной на человечности, соблюдении правил элементарной этики во взаимоотношениях. Недостает проявления заботливого внимания друг к другу и терпимости. Опасно то, что безнравственность, проявляющаяся во взрослой среде, возвращается в восприимчивую среду детскую. И как же важно, чтобы цветы нашей жизни не увядали на почве бытового хамства, рвачества, бездушия, распущенности, вседозволенности, жестокости, а подпитывались соками истинной человечности. Такой, к примеру, какую проявил недавно Олег Борисов. Когда он увидел на обочине дороги автомобиль с открытым капотом, из-под которого валил пар, растерянного водителя и женщину с детьми, не проехал мимо. «Развезло радиатор», — сказал с горечью хозяин авто. — Не знаю, что и делать». Олег взял пострадавших на буксир и доставил их в Кропивницкий, за сотни километров от места происшествия. Олегу предложили деньги, но он отказался. А благодарный коллега сказал: «Еще не перевелись настоящие люди». Узнав об этом поступке, я подумал о том, что было бы уместнее употреблять словосочетание «такие мы люди…» по поводу подобных случаев, а не таких, что произошел с женщиной, просившей купить хлеба за ее же деньги.

Виктор Мамонтов

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