«Убойная» реклама, или Как сохранить оптимизм?

Надеялась, что в этот раз все же «оторвусь» от медицинской темы, которая надоела хуже горькой редьки, ан нет — окружающая действительность не дает выбраться из порочного круга. Месяца два назад рядом с моим домом закрыли прекрасный кондитерский магазин — владелец не захотел платить постоянно растущую арендную плату. Мы с любопытством ждали, что же откроют вместо него. И дождались — оказалось, очередную аптеку.

Вокруг моего дома в радиусе примерно квартала-двух работают семь аптек. Семь! А если посчитать аптеки рядом с Еврейской больницей, то выйдет еще больше. Своеобразными чирлидерами, или «группой поддержки», у аптек выступает телевидение и интернет: из десяти рекламных роликов восемь или девять — реклама медицинских препаратов.

Такое ощущение, что жители Украины — сплошь и рядом люди больные, хилые и немощные. Любой психолог скажет, что если человеку постоянно напоминать о болезнях, то он и начнет болеть. Сначала это будет психосоматика, которая потом перерастет в полноценные сокрушительные недуги. Создается впечатление, что нас программируют на нездоровье. Я вовсе не хочу сказать, что это делается специально, просто фармацевты так зарабатывают деньги. Но одно дело зарабатывать на прокладках, а другое — на полноценных лекарствах, соблазняя людей их «чудодейственными» свойствами.

Покажите мне хоть одного человека, который, прежде чем купить средство, которое советует реклама, побежал консультироваться с врачом. А хоть кто-то подсчитал, сколько людей пострадали от самолечения, потому что «в рекламе сказали, что это поможет»?

Ранее в Блогах «Одесской жизни» мы писали: Страсти по поликлинике: размышления у парадного подъезда.

В нормальной жизни человек должен не о болезнях думать, а радоваться и ощущать себя счастливым. А какое уж тут счастье, если нам постоянно напоминают то о кашле, то о головной боли, то о запоре, то о поносе. Спасибо, конечно, что предприниматели-фармацевты так заботятся о моем здоровье, но лучше бы они занялись другими делами, например, подумали, как снизить цены на лекарства или хотя бы приостановить их рост. А мы уж, если понадобится (тьфу-тьфу!), как-нибудь дорогу в аптеку найдем.

Почему бы вместо рекламы лекарств не рассказывать людям о пользе прогулок и свежего воздуха, закаливания и положительных эмоций, которые безжалостно разрушают бесконечные разговоры о болезнях? Думает ли при этом кто-то о нашем психическом здоровье, о том, что постоянный стресс уничтожает наш иммунитет?

Лично мой организм от обилия однообразной медицинской информации категорически отказывается вырабатывать оптимизм, а генерирует исключительно депрессивное состояние, при котором страдает и работа, и личная жизнь. Я в такой обстановке себя счастливой ощущать никак не могу. А вы?

Ранее в Блогах «Одесской жизни» мы писали: Метла нам в радость, или Не проходите мимо рекламных завлекалочек.