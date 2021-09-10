Метла нам в радость, или Не проходите мимо рекламных завлекалочек

Сходила-посмотрела: в самом деле, появилось новое заведение, а вход в него украшают метлы. Обычные, которыми дворники наши улицы подметают. Очередная одесская рекламная завлекалочка получилась. Проходят времена рекламных «невероятных» названий самых разных магазинов. Ушло в прошлое, к примеру, наименование продуктового «Вечный зов», еще одного заведения «Ангел гения» (кажется, это был маникюрный салон). Даже «Марафета» на Молдаванке больше нет.

Что есть в этом самом рекламном смысле? Ну хотя бы те же метлы — нам в радость. Или какой-нибудь манекен, превращенный в «памятник». Точнее, в арт-объект. Кстати, очень удобное понятие. И, желательно, чтобы «оно» было размером побольше, ну чтобы в глаза издали бросалось.

А как иначе? Иначе потенциальный покупатель мимо пройдет. А надо, чтобы не проходил! Появилась не так давно улыбающаяся мегасвинка на Гаванной. Народ сначала ругался: «Тут одно из старейших зданий города, а рядом — свинья». Потом ничего, привыкли к хрюшке.

И ко многому другому привыкаем… Литературные герои в виде рекламных объектов сейчас не особо в моде.

Все давно привыкли к Дон Кихоту с улицы Бунина, и даже к тому, что Киса с Осей перебрались из Горсада в мясо-молочный корпус Нового базара.

И вот пока мы со светлой печалью вспоминаем о корове Ромине на Дерибасовской, многие заведения города, особенно те, что только открываются, словно взяли на себя повышенное обязательство завлечь чем-то новеньким.

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Не успеваем к какой-нибудь уличной картинке привыкнуть, как тут — нате вам на радость: еще какая-то арт-объектная штучка появилась, порой в никак не соответствующем ей месте.

Подумать только: как же быстро все меняется! Раньше все эти одесские рекламные приколы были наперечет. А теперь если месяц-другой не был на какой-нибудь улице, то встретишь на ней очередное новое «творение», которое неустанно трудится рекламой какого-нибудь заведения.

Завлекаем, как можем: тут вам и ведра с лейками развесят, и разукрашенную металлическую бочку, а лучше сразу несколько, установят. Вы только «завлекайтесть»: креативная фантазия будет бить и дальше.

Обычное условие современных таких уличных «памятников» — огромные размеры и улыбка. Бывает, что без улыбки? Да, бывает, но крайне редко. Вот недавно «обнаружила» в тихом центре еще один мегарекламный арт-объект. Это крыса. Огромная, тоже улыбается и острые свои передние зубки от всей души демонстрирует.

И вот только не спрашивайте: «Зачем?!». Так надо, рекламные тенденции у нас сейчас такие. Нас завлекают, причем весело.

Вы говорите, что вас это скорее раздражает? Не нравится крыса? Тогда метла вам в помощь. То есть, простите, в радость.

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