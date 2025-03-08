Одесские продукты в Чикаго

Ну и пьют из нас соки американцы, пьют и аж облизываютя! Эй, стоп, что это я несу такое?! Вот уж точно, как сейчас модно говорить, «оговорка по Фрейду».

Психоаналитики уверяют, что корни таких ошибок — в нашем подсознании, и такие оговорки выдают мысли и чувства, которые люди держат при себе. Вот и я сейчас просто не в состоянии подобрать более-менее приличные слова, чтобы передать, что моё подсознание думает о действительно пьющих ИЗ НАС соки VIP- американцах. Хотя планировал совсем другое: рассказать о том, что нормальные рядовые американцы пьют НАШИ соки и облизываются от удовольствия.

Наши, в данной ситуации — это не просто украинские, «MADE in UKRAINE». Это дары земли Одесской! И вот эта аджика распрекрасная тоже, как у нас изредка звучит, «мадэ ин» Одесская область.

Поэт Михаил Светлов когда-то сообщил, что «Гренадская волость в Испании есть». По аналогии скажу и я: «Чикагская область в Америке есть». Вот оттуда, из штата Иллинойс, и прислали мне эти фото.

Есть там такой продуктовый магазинчик, где в продаже имеется немалый ассортимент украинских продуктов. Из «чисто одесских» были обнаружены эти соки и аджика. Цена на эти продукты, пишут их едоки, выше среднестатистической, но тут следует понимать, что это типичный пример перехода количества в качество. В том смысле, что немалое количество расходуемых «грюнов» полностью соответствует высокому качеству этих продуктов.

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Пластиковые овощи

Подчеркну: вкусовому качеству. И поясню. Ровно 20 лет назад, весной 2005 года, довелось мне 3 недели жить в г. Хантсвилл, Алабама, США. Я был одним из 10 херсонских журналистов, приглашенных Госдепом для обмена опытом.

Так вот, насчет еды. Завезли нас в китайскую забегаловку, где за $10 можно с утра до вечера есть всё, что там есть, причем беспрерывно. Такой вот странный бизнес. Я, херсонец, среди клубники и кавунов выросший, аж ахнул: ведь только начало весны на дворе, а вот она — клубника — здоровенная и красивенная, вот тебе аж 4 сорта кавунчиков.

У нас только «туманчики» и «полосатики», а тут тебе и желтые, и в крапинку, и без косточек. Накинулся, вонзил зубы, распробовал: твою дивизию, это всё, что, из пластмассы сделано?! Трава бесвкусная! Салат из помидоров взял — тоже «не то пальто»: бесвкусные! От слова «вообще»!

Про томаты и арбузы

“Нет, — думаю, — уважаемые «амэрикэн бойс энд гёрлс», многое, спору нет, у вас классно. Но вернусь домой, даст бог, дождусь на базаре помидорки «воловье сердце» — каждый с полголовы размером и вгрызусь в него целиком, так, чтоб аж заеды потом в уголках рта пекли, и чтоб жена проворчала: хватит свинячить, ножик возьми!”

Не возьму! И кавуна — «кабана», голопристанского гиганта, допру с базара и кушать без ножа буду — заемся по уши. Вкусно!!! А в Хантсвилле в гастрономе каком-то мы тогда перцы салатные купили — красавцы, крупные, один в один: встреча в тамошнем «Украинском доме» предстояла, посидеть думали по-людски, по пару флакончиков каждый с собой через Атлантику провез. Начали те перцы фаршировать — япппонский городовой! — они горькие, как я не знаю что! Кто-то умный подсказал, что они в недалекой оттуда Мексике рядом с перцем «Чили» росли и переопылились.

Короче говоря, уверен: украинские продукты очень нравятся жителям Чикагщины. А уж соки одесские и аджика — явно там вне конкуренции. Бон аппетит, Америка ! Смачного! Пей наши соки. Но не из нас…

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