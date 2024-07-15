Покушения в США на президентов: шоу продолжается

Ранен. Убит

Не буду делать вид, что посыпаю с горя голову пеплом и роняю скупую мужскую слезу по поводу его простреленного уха. Подчеркну, что Трамп сейчас экс-президент США (45-й) и лишь потенциальный, т.е. еще не официальный кандидат на пост следующего президента. Но чего душой кривить: если бы пуля прилетела туда, куда её направлял покушавшийся, я бы, конечно же, сначала чисто по-человечески возмутился убийством, но потом прикинул бы: а сколько тысяч украинских душ — и военных, и гражданских — ушли в небо «благодаря» тому, что именно Дональд Джон Трамп — политик, на полгода притормозил поставки оружия истекающей кровью Украине.

Пусть кто-то скажет, что я не прав, но я бы подумал: «Бог не фраер, он все видит». Но Бог решил так, как он решил: Трамп отделался царапиной и стал не 5-м в списке убитых, а седьмым в списке выживших. А кто же перед ним?

Быть президентом Америки опасно для жизни

Жертвами покушения стали президенты США Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли и Джон Кеннеди.

Линкольн, президент №16 и, кстати, первый от Республиканской партии, был убит 14 апреля 1865 года, когда вместе с женой присутствовал в театре на представлении комедийной пьесы «Наш американский кузен» в Вашингтоне. Актёр Джон Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. Утром следующего дня, не приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался. Бытует мнение, что поддержка прав чернокожих стала причиной покушения на политика.

Вторым убитым в США президентом стал Джеймс Гарфилд. Вооруженное нападение на него было совершено 2 июля 1881 года, на шестой месяц пребывания на посту президента. Он был под № 20 и тоже республиканцем. Президент был тяжело ранен пистолетным выстрелом в спину, когда находился на вокзале в Вашингтоне. Умер он 19 сентября 1881 года. Стрелял в него некий Гито, психически неуравновешенный человек, безуспешно и настойчиво требовавший у президента места консула во Франции.

Весьма показательно, что русская террористическая организация «Народная воля», убившая за 4 месяца до этого царя Александра II, осудила покушение Гито: «Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфилда, считаем своим долгом заявить протест против насильственных действий, подобных покушению Гито». Как говорится, без комментариев.

Третье покушение произошло на 25-го президента США республиканца Уильяма МакКинли 6 сентября 1901 года. Его застрелили, когда тот пожимал руки гражданам после выступления на панамериканской выставке в Баффало. Президент был ранен анархистом Чолгошем. Первая пуля убийцы, стоявшего буквально в метре от президента, отскочила от пуговицы его смокинга, не причинив ему никакого вреда. Вторая пуля попала в живот и повредила внутренние органы. Мак-Кинли, видя, что охрана избивает пойманного на месте убийцу, успел сказать: «Полегче с ним, ребята». Через неделю после ранения, 13 сентября, состояние Мак-Кинли ухудшилось и он скончался.

В ноябре 1963 года произошло покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди. На него совершили нападение с применением дальнобойного с оптическим прицелом огнестрельного оружия, когда тот находился в Далласе с супругой Жаклин. Экс-президента доставили в больницу, где вскоре он скончался. Добавлю, что кадры его гибели на всю жизнь отпечатались в моей памяти. Тогда я был третьеклассником, родители купили наш первый телевизор (черно-белый, понятно) и новостная телепередача с кадрами покушения на Кеннеди была первой при первом включении дома львовского «Огонька».

Те, кто выжил

В США, отметим, уже совершались покушения на кандидатов в президенты, баллотировавшихся на второй срок. Так что Трамп не «открыл Америку» в этом смысле. 14 октября 1912 года во время предвыборного митинга в Милуоки президент Теодор Рузвельт был ранен в грудь. Несмотря на ранение, Рузвельт завершил речь, а затем обратился к врачам. Покушавшийся Джон Шрэнк был признан невменяемым.

15 февраля 1933 года в Майами было совершено покушение на 32-го президента США Франклина Рузвельта. Рузвельт не пострадал, погиб мэр Чикаго Энтони Чермак.

5 сентября 1975 года было совершено покушение на 38-го президента США Джеральда Форда. Второе покушение на политика было совершено 22 сентября в Сан-Франциско. В обоих случаях бывший глава Белого дома не был ранен.

В марте 1981 года после выступления главы государства в отеле «Хилтон» в Вашингтоне было совершено вооруженное нападение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

В 2005 году в Тбилиси произошло покушение на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Граната была брошена на сцену, но не взорвалась.

«Шоу маст гоу он»

«Шоу маст гоу он», — пел популярнейший Фредди Меркьюри. Шоу должно продолжаться! Седьмым в списке, который, к счастью, не стал мартирологом, оказался Дональд Трамп. Дай Бог, чтоб и к нашему, украинскому, счастью.

Сейчас всё на виду у всей планеты. Тут Трамп, там словак Фицо. А вот раньше была «терра инкогнито», закрытая, запечатанная страна — СССР. Там всё всегда было «чики-пуки» и никто не стрелял в руководителей государства? Ну да, ну да… О покушениях на высших советских руководителей давайте поговорим в следующей публикации.