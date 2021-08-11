Во время карантина загородные дома подорожали на треть, а на рынке новостроек наоборот было затишье. Но летом 2021 года ситуация изменилась, цены на квартиры в новостройках начали расти.

Давайте разберемся, действительно ли рынок недвижимости оживает и насколько могут подняться цены до конца года.

Что сейчас происходит на рынке новостроек?

Аналитики наблюдают повышение интереса к покупке квартир. Если сравнивать с 2020 годом, то количество сделок увеличилось, хотя и не столь существенно, всего на несколько тысяч квартир. Однако, рынок недвижимости потихоньку оживает. Люди больше ездят на просмотры, ведь карантинные ограничения уже не такие суровые. Появляется ощущение стабильности, инвесторы наконец решились на покупку, которую откладывали еще с зимы.

Эксперт по недвижимости Анатолий Топал считает, что покупка жилья в нашей стране остается единственным вариантом безопасного вложения денег. Сейчас украинцы покупают квартиры или для себя, или для сдачи в аренду, чтобы иметь стабильный доход.

Как это отразилось на ценах?

Квадратные метры дорожают. Директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько говорит, что за полгода они выросли примерно на 20%. И это еще не предел, есть предпосылки для дальнейшего роста.

Некоторые эксперты уверены, что цены вообще взбесились. Глава Всеукраинского союза специалистов по недвижимости Александр Руданов предполагает, что в скором времени застройщики не смогут спрогнозировать стоимость жилья к моменту завершения строительства. Это происходит из-за роста цен на смежных рынках. Растут в цене стройматериалы, метал и топливо. И все это на фоне предполагаемого роста тарифов на железнодорожные грузоперевозки. «Укрзалізниця» имеет большие аппетиты, которые могут повлиять на подорожание жилья.

При чем здесь «Укрзалізниця»?

Она планирует повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 сентября. И может получить дополнительные 10 млрд гривен. Против этого решения выступили эксперты и бизнес, ведь тарифы могут вырасти на 30%. По мнению Федерации работодателей, прежде чем устанавливать новые тарифы, нужно реформировать ведомство. Простое повышение цен не будет эффективным.

Как только «Укрзалізниця» заявила о подорожании тарифов, следом высказались производители цемента и поставщики угля. Им тоже придется повышать цены. Поэтому подорожание квартир в новостройках может зависеть от целого комплекса причин.

Насколько могут вырасти цены?

Квартиры могут подорожать на 15-20%, считают эксперты. Причем это может произойти постепенно, а может и резко. Особенно, если Верховная Рада примет законопроект с поправками в налоговый кодекс. Эти поправки могут ударить по инвесторам, которые занимаются перепродажей квартир: налог повышается с 5% до 18%. Что скорее всего приведет к увеличению цен на жилье.

Мы уже рассказывали, как самостоятельно проверить квартиру в новостройке онлайн.

Фото: Freepik