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О мерах безопасности, морских прогулках и «флюидах страха»

О мерах безопасности, морских прогулках и «флюидах страха»

В начале войны распоряжением властей было приказано убрать всевозможную иллюминацию с крыш многоэтажек. Правда, KADORR «с божьим благословением» продолжал сверкать, демонстрируя свое отношение к городскому руководству. Но вскоре и его приструнили.

Зато у недостроенных «жемчужин» и прочих недовозведенных «шедевров» современной одесской архитектуры продолжают возвышаться огромные строительные краны.

Сейчас, правда, некоторые строительные компании на свой страх и риск работу возобновили – огромное количество оставшихся без крова украинцев нуждаются в жилье. А война-то еще не закончилась…

Но когда видишь на «замороженной» в военное время стройплощадке 60-метровый кран – не по себе становится. А если придет в голову рашистским ублюдкам, что в многоэтажном недострое американское оружие складируют? И запустят они по объекту очередную ракету?

Недостроенное «пространство с видом на море», зачастую уродующее наш город, на самом деле, не жалко. А вот если рухнет кран-великан…

20-тонная махина сложится молниеносно. Если рядом дорога – разорвет высоковольтные провода, перекроет трассу. Если рядом жилая застройка – разрушит дома.

Демонтировать строительные краны, понятно, застройщику совсем невыгодно – это денег стоит, и немалых. А вот ликвидировать последствия падения кранов-великанов, скорее всего, придется за счет городского бюджета. За наш с вами счет.

Но есть и хорошие новости: в целях безопасности в катакомбах решили восстановить бункеры советских времен. В качестве бомбоубежищ – за неимением метро. Заброшены эти бункеры были еще в 90-х годах. Ни вентиляции, ни водоснабжения там уже нет. Давно разворовано и оборудование, обеспечивавшее автономное электропитание.

А вот сейчас власти бросились их реанимировать. Но, господа, где же вы были хотя бы пять лет назад, когда на востоке страны уже вовсю шла война?

Впрочем, впечатление создается, что оставшихся в городе одесситов собственная безопасность интересует не так чтоб сильно. Посмотрите, сколько народа, игнорируя призывы властей, на море гуляет. И имели они в виду растыканные на прибрежном песке таблички «Заминировано». Да кто же в это поверит, когда прямо на пляже открытое кафе работает? Вероятно, и хозяева, и клиенты, а, главное, облеченные властью лица, разрешившие работу этой точке общепита, считают, что этот даже не огороженный участок вполне безопасен. Если на побережье что и взорвется – сюда не долетит.

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Как-то в очереди услышала я интересную теорию: если население не боится – с городом ничего не случится. А вот «излучаемые» в огромном количестве «флюиды страха» как раз и могут накликать беду. Так, может, в этом и кроется источник неискоренимой беспечности одесситов?

Но все же, дорогие мои, берегите себя. Хоть и обидно ограничивать свои желания. А порой – быть заключенным в собственном доме, как в тюрьме. Но какое счастье, что он у нас есть.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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