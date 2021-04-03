Доверяй, но проверяй: о масочном режиме и не только о нём

Тема карантина, масочного режима и прочего коронавирусного давно навязла в зубах, и высказываясь на эту тему в очередной раз, я рискую вызвать справедливое возмущение одесситов. Однако и молчать не хочется, тем более что ситуация становится угрожающей.

В части законотворчества работа нашего правительства оказалась весьма плодотворной. В последний год оно регулярно и щедро издает постановления и указы, которыми запрещает, ограничивает и закрывает

Безусловно, меры, предписанные законами, необходимы. Однако только лишь документа для борьбы с динамично развивающейся эпидемией недостаточно. Возможно, нашим мужам от политики об этом своевременно не сообщили, но, кроме «запретить», нужно еще и проверять, как выполняются эти «запретить». А последовательность и четкость действий правительства, в свою очередь, способна вызвать уважение и доверие у народа.

Последним постановлением Кабмина нас обязали ходить по улицам в масках. Высказываться на этот счет не буду. Об этом много чего уже сказали отечественные и зарубежные вирусологи еще в начале эпидемии. А ведь куда логичнее было бы проверять выполнение предписаний Минздрава. И требовать, чтобы люди носили маски в транспорте и магазинах. И не время от времени, а постоянно. А то в торговых центрах народ просто надевает маску при входе и у кассы, а в остальное время бродит по магазину с открытым лицом.

Ранее мы публиковали авторскую колонку Таи Найдено: Однако, как мы повзрослели.

В субботу я лично видела на «Привозе» проверяющих, требующих, чтобы покупатели и продавцы надевали маски. Но как только они отходили, маски тут же оказывались снова на подбородке. Господа, это в Средневековье открытое забрало считалось смелым жестом, сейчас все наоборот! А может быть, это я чего-то не знаю и в магазинах или в транспорте коронавирус умирает, как писали классики, в страшных судорогах? Оказывается, нет, живет и здравствует, и даже способен заражать окружающих.

Осмелюсь высказать мнение, что, если бы проверки проводились постоянно, а люди знали, что противоэпидемические меры их так или иначе заставят выполнить, мы бы сейчас не оказались в «краснозонной» ситуации. Мне по наивности всегда казалось, что любые вышестоящие лица – от родителей до правительства – обязаны проверять исполнение своих распоряжений. При этом контроль должен быть регулярным и жестким. А иначе толку не будет, и справиться с эпидемией нам вряд ли удастся.

А может быть, тем, кто не соблюдает масочный режим, просто нравится играть в «русскую рулетку»? Адреналин, знаете ли, острые ощущения, которых кому-то, вероятно, не хватает? Ну что ж, господа – противники масочного режима, возможно, у вас отменное здоровье и вам ничто не грозит. Ну а до других вам просто нет никакого дела… Разве что до тех пор, пока в числе «других» не окажутся ваши близкие – дети или пожилые люди. А может, и до них вам нет никакого дела?

Ранее мы рассказывали о том, как соблюдается марочный режим в одесском транспорте во время режима «красной зоны».