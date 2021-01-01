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Зимние истории от «Одесской жизни»: как встречали Новый год по-советски (видео)

Зимние истории от «Одесской жизни»: как встречали Новый год по-советски (видео)

Официально до 1935 года Новый год в Советском Союзе отмечали без елки. Всему виной была антирелигиозная кампания, которая ставила целью уничтожить дореволюционные порядки.

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А в 1929 году XVI партийная конференция утвердила «новый режим работы» – ввела пятидневную рабочую неделю. Из-за этого и Новый год, и день Рождества (7 января) стали обычными рабочими днями.

На, а после «легализации» Нового года в 1935 году, его стали встречать «как положено» – весело, остроумно, с розыгрышами и подарками.

О том, как встречали в Одессе новый 1936 год и о многом другом расскажет видео от «Одесской жизни».

Новый год в Одессе в 30 е годы

А вы знаете, что до 1935 года Новогодняя елка была вне закона, как пережиток прошлого, а 1 января был обычным рабочим днем?

Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 29 декабря 2020 г.

 

О том, как в Одессе отмечали Новый год 100 лет назад, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте также: Каким был 2020-й: самые знаковые события этого года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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