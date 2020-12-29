Уходящий год сложно назвать безоблачным. Он принес массу сюрпризов, и лишь немногие действительно порадовали. 2020-й был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая привела к глобальным социальным и экономическим последствиям, массовым отменам и переносам мероприятий, карантинным изоляциям, протестам во всем мире и крупнейшей экономической рецессии.

Но тем не менее эти 366 дней (да-да, еще и на день больше, так как год был високосным) мы прожили, хотя лучше сказать – пережили. Ну а теперь предлагаем вспомнить, что же именно происходило в этом году, как это освещала газета «Одесская жизнь».

Январь. С чего год начнешь…

В январе 2020 год в Одессе еще, видимо, только набирал обороты. Потому мы писали о насущных проблемных темах из сферы коммуналки и реформ: о монетизации субсидий, о новых платежках за газ и очередях в газовых компаниях, об отключении спутниковых телевизионных каналов.

Но уже в последнем выпуске месяца первая полоса была отдана теме №1 этого года – коронавирусу. Мы вместе с одесситами и врачами задавались вопросом – грозит ли Одессе эпидемия? Что ж, ответ мы получили некоторое время спустя.

Февраль. «Реконструировать нельзя оставить»

Несколько недель в феврале общественность обсуждала предложения о реконструкции Французского бульвара. Общественники и экологи делали акцент на сохранении пешеходной зоны и зеленых насаждений, архитекторы и урбанисты – на изучении транспортных потоков и сохранении пятого трамвая, власти – на замене коммуникаций и ливневки. Но главное, на чем настаивали, – это сохранение аутентичного облика одной из главных одесских достопримечательностей. Пока вопрос о реконструкции Французского бульвара так и остался открытым.

Март. Хаджибейская Венеция

Начало марта мы все еще жили в привычном режиме. Обсуждали введение абонплаты за воду, состав нового правительства и проблему доступа к пляжам.

Одной из центральных тем месяца стало состояние Хаджибейской дамбы. Ураган «Юля» серьезно ударил по сооружению. Возникла угроза затопить территорию от Жеваховой горы до Пересыпи. Ремонт на дамбе Хаджибейского лимана, к счастью, все же начался. Правда, продолжается вот уже 12 месяцев.

Но «главная тема года» нас не оставляла. 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. А уже 11 марта правительство ввело карантин. Тогда за сутки было зарегистрировано 43 новых случая COVID-19 и один летальный. То ли еще будет…

Апрель. Одесса на карантине

В апреле диктовал повестку дня действовавший карантин. Именно в таком режиме прошли Юморина, Пасха и Поминальные дни. Одесситы и журналисты выясняли, как работают Привоз и Новый рынок, как ходит транспорт.

Скандалом месяца стало видеообращение врачей из больницы водников в Одессе, которые сетовали, что медучреждение не готово к приему коронавирусных больных: нет оборудования, средств защиты и положенных доплат.

А в середине месяца рухнул дом на улице Канатной, 5, на углу с переулком Нахимова. Потом мы узнаем, что это было только первое из череды обрушений.

Май. «У нас украли море»

Этот месяц в Одессе прошел под лозунгом «Прощай, карантин». Почувствовав солнце и приближение лета, горожане стали все чаще выходить к морю, в парки, в центр. Но нас ждал сюрприз и не очень приятный. Уже традиционно перед курортным сезоном, а теперь еще и под шумок карантина, арендаторы на пляжах установили незаконные сооружения и бесчисленные шезлонги. Одесситы и активисты молчать не стали. И «театр военных действий» развернулся на пляжах Большого Фонтана.

Но коварный ковид, несмотря на летнее настроение, продолжал наступать. В мае Одесская область выбилась в лидеры по количеству зараженных COVID-19. И львиная доля «заслуги» была у Подольска. Вспышка заражений там привела к закрытию города на карантин.

Июнь. «Одесский домогрох»

В июне одесситы отправились на пляжи, хотя эпидемиологи купаться не рекомендовали – вода была загрязнена. А вот для жителей поселка Котовского июнь стал месяцем транспортных испытаний. Власти, водители и пассажиры все никак не могли определиться, нужна ли выделенная полоса для общественного транспорта по улице Семена Палия (Днепродорога), Южной и Николаевской дорогам – до перекрестка с 7-й Пересыпской. Однако эффективность свою выделенка так и не доказала.

А еще в этом месяце «Одесская жизнь» попыталась проанализировать целое карантинное явление, которое мы назвали «Одесский домогрох». За месяц с хвостиком в городе случилось сразу три нешуточных обрушения: Канатная, 5, Польский спуск, 9 и Торговая, 20. Чудом удалось избежать жертв. Но это не снимает ответственности с тех, кто разрушает и калечит нашу старую Одессу.

Июль. Курорт и коронавирус

Это девиз Одессы в июле. Такого количества отдыхающих Южная Пальмира не видела давно. Приезжих было едва ли не столько же, сколько самих одесситов. На пляжах яблоку негде было упасть, въезды-выезды в город сковали километровые пробки, а на Дерибасовской проходила прямо-таки «туристическая демонстрация». Причем отдыхающие, собственно, как и сами одесситы, явно забыли и о карантине, и о требованиях Минздрава.

Также в этот период стартуют первые попытки поднять танкер «Делфи» с пляжа «Дельфин». А еще – продать одесскую тюрьму и возродить морвокзал и гостиницу «Одесса», отдав их в концессию.

Но не обошлось и без печальных событий – в Одессе неслабо полыхнуло. Загорелся жилой дом на улице Бунина, 35. Пострадали практически все квартиры. Жильцов отселили в лагерь «Мечта», и надолго забыли о них и самом здании. До сих пор дом не подключили ко всем коммуникациям, и одесситы-погорельцы вынуждены скитаться по чужим домам или жить без благ цивилизации.

Август. «Эхо Бейрута»

В начале месяца произошли мощные взрывы в порту Бейрута (Ливан). Причиной стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры. Переваливали ее и в Одессе – в порту ТИС, потому одесситы забеспокоились – не грозит ли нам повторение бейрутского сценария. «Случись что, это была бы Хиросима», – говорил тогда совладелец группы ТИС Андрей Ставницер.

В августе продолжает действовать введенное в июле карантинное зонирование. В зависимости от уровня (зеленый, желтый, оранжевый, красный) на конкретной территории вводятся соответствующие ограничения. О них «вспомнила» и одесская мэрия и запустила на маршруты горэлектротранспорта «посадочные команды». Они пускали в трамваи и троллейбусы пассажиров только на сидячие места и в масках. Из-за этого люди не могли добраться до места работы, поехать по своим делам.

Сентябрь. Прощай, «Делфи»!

Да-да! Мы наконец-то попрощались с судном в сентябре. Танкер «Делфи» выбросило на одесский пляж в ноябре 2019 года в шторм. На волнорезе пляжа «Дельфин» он пролежал 10 месяцев и даже стал местом туристического паломничества. Тем не менее судно загрязняло акваторию и берег. Попытки его убрать начались еще в июне 2020-го, но только в сентябре «Делфи», наконец, отбуксировали в Черноморский морской порт.

Также в этом месяце была открыта первая очередь благоустройства бульвара Жванецкого. Он вымощен гранитом, у кромки установлено ограждение, есть велодорожка, зеленые насаждения и фонари на солнечных батареях. Здесь также появилась смотровая и детская площадки.

Октябрь. Выборы

Весь этот год Одесса готовилась к выборам в местные органы власти. Завершилась регистрация кандидатов на пост мэра города. «Одесская жизнь» рассказывала о претендентах на главное городское кресло, а еще задавала им насущные вопросы от наших читателей. Эту акцию мы назвали «Потребуй у мэра». Ответы мы опубликовали в газете, чтобы одесситы смогли понять, кто из кандидатов, в каких городских проблемах сведущ и как собирается их решать.

А уже 25 октября состоялось голосование. Помимо мэров, мы выбирали депутатов городских, сельских, поселковых советов, а также районного и областного советов. После дня голосования стало известно, что в Одессе будет второй тур выборов.

Ноябрь. Утрата года

В этом месяце Одесса, наконец, получила своего мэра. Николай Скорик (ОПЗЖ) и Геннадий Труханов («Доверяй делам») встретились во втором туре. Победу одержал действующий городской голова.

А еще в этом месяце нас начали штрафовать за отсутствующие или неправильно надетые маски и ввели карантин выходного дня. Так правительство решило бороться с распространением коронавируса.

Но большинство ноябрьских событий затмила печальная новость – скончался сатирик Михаил Жванецкий. Одесситы несли цветы к дому писателя, где он жил в детстве, к плите с его именем на Аллее звезд и на бульвар Жванецкого, названный в честь сатирика. В городе был объявлен траур.

Декабрь. Снова ждем чуда

Последний месяц года мы только и ждем его окончания, чтобы вместе с 2020-м ушли в историю печальные события, карантины, ограничения и запреты.

Мы снова обсуждаем грядущий локдаун – с 8 января, негодуем по поводу повышения тарифов на свет и воду. А еще мы защищаем нашу историю – протестуем против сноса типографии Фесенко и других зданий старой Одессы. И тем не менее мы загадываем хорошую погоду и немного снега, ждем чуда и непременно верим в него.

И обо всем этом пишет для вас, наши уважаемые читатели, газета «Одесская жизнь».

2020-й – год затмений

В 2020 году нас ждали сразу шесть затмений: два солнечных и четыре лунных. Первое лунное затмение началось 10 января, а максимума, когда 90% Луны погружается в полутень Земли, достигло 11 января. Также лунные затмения произошли 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Солнечное затмение было 21 июня. Длилось оно 38 секунд. А 14 декабря состоялось полное солнечное затмение, то есть лунный диск полностью перекрыл Солнце. Оно длилось 2 минуты 10 секунд.

Главное разочарование года

Для более чем 40% украинцев разочарованием 2020 года стал Президент Владимир Зеленский. Об этом говорят результаты опроса Центра Разумкова. При этом глава государства сохранил лидерство в позиции «Политик года» – так считают 20% респондентов. 10% разочарованием года считают Петра Порошенко, по 2% – Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% – Святослава Вакарчука. О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

О чем украинцы спрашивали Google в 2020 году?

Google-Украина традиционно представил рейтинг самых популярных поисковых запросов. Больше всего нас волновали вопросы, связанные с эпидемией коронавируса. Так, самыми популярными запросами стали «коронавирус», «коронавирус рекомендации» и «выборы в США». Персоной года, по версии Google, стал российский оппозиционер Алексей Навальный, переживший отравление «Новичком». Потерей года, по поискам украинцев, стал актер Борис Клюев, баскетболист Коби Брайант, сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона. Фильмом года стала «Зараза» – в ленте 2011 года говорится о распространении неизвестной инфекции и ситуации, чрезвычайно похожей на ту, в которой сейчас оказался мир. Больше всего украинцы искали информацию о таких товарах: маска медицинская, пульсоксиметр, респиратор. Кроме того, мы часто спрашивали, что такое пандемия, коронавирус, локдаун; как сшить маску, сделать антисептик; лечить коронавирус, а еще – как умерла Свинка Пеппа и почему уволили Богдана.

Главные мировые события в пяти кадрах

1. Экскаваторы на строительной площадке больницы для лечения пациентов, пострадавших от вспышки COVID-19 в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй, 24 января 2020 года.

2. Лесные пожары в Австралии сезона 2019-2020 годов стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Данные о погибших животных разнятся: от 400 миллионов до 1,25 миллиарда особей.

3. После сильного взрыва в порту в Бейруте, Ливан. Взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Погибли около 200 и получили ранения около 6 тысяч человек, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей.

4. Акции протеста в Беларуси начались 9 августа 2020 года, сразу после объявления предварительных результатов голосования на президентских выборах, и продолжаются до сих пор. Белорусы обвиняют Александра Лукашенко в фальсификациях.

5. Последствия обстрела города Степанакерта в Нагорном Карабахе азербайджанскими вооруженными силами.

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