Женщина в Болграде обучает украинскому и устраивает благотворительные ярмарки для ВСУ

Оксана Килафлы родилась в городе Долина Ивано-Франковской области. Специальность инженера-строителя получила в Одесской строительной академии. Там и познакомилась со своим будущим мужем и переехала жить в Болград.

— 25 лет назад я приехала в Болград и попала как в другой мир, в другую страну. Здесь у людей менталитет другой, язык другой. Здесь не разговаривали по-украински вообще, — вспоминает Оксана Килафлы.

Четверть века тому назад она впервые открыла для себя многонациональный юг Одесщины.

– Я даже не знала, что есть такая народность – гагаузы. А у моего мужа есть болгарские, гагаузские, молдавские и даже албанские корни, — продолжает украинка с Бойковщины. — Я всегда общалась на украинском языке. Приехала сюда, а тут меня не понимали. И я немного начала учить и использовать русский.

Поскольку юг Одесской области — это многонациональный край, то для того, чтобы понимать друг друга, здесь все привыкли использовать русский язык. Когда Оксана начала работать в городском совете, и ей уже приходилось разговаривать на русском.

Но в 2018 году ее муж начал службу в АТО, и тогда женщина подумала: «Господи, муж воюет, а я говорю по-русски». И она без колебаний перешла на родной украинский язык.

И не только перешла, но и создала в Болграде клуб по изучению украинского языка «Сладкая мова».

– Идея клуба возникла не у меня. Меня люди попросили помочь. Они понимают, они читают, они пишут, но у них есть определенный языковой барьер именно относительно разговорного украинского. А потом мои соседи сказали: «Вот, есть помещение у нас хорошее, давай будем там собираться!». Так и собираемся каждый раз, по 15-20 человек, общаемся и учимся, — делится Оксана.

Волонтерство и ярмарки в пользу ВСУ

Кроме популяризации украинского языка, Оксана отдает много сил, чтобы помогать ВСУ. Она даже уволилась с работы, чтобы иметь больше свободного времени для этого.

За полтора года полномасштабной войны в Украине она провела много ярмарок, организовывала плетение сеток, объявляла сбор денег на нужды морских пехотинцев, среди которых многие жители Болграда и Болградского района.

Недавно в Болграде Оксана и ее команда волонтеров провели сначала первую, а вскоре и вторую гаражную распродажу. Суть этой акции состоит в том, что сначала люди приносят Оксане вещи, которые им не нужны, но они все еще в хорошем состоянии, а дальше волонтер и ее помощницы эти вещи выставляют на большую распродажу в центре города. Людям эти распродажи нравятся, ведь там они находят разные интересные мелочи и с радостью их покупают по лояльным ценам. Все заработанные средства, конечно же, идут в копилку на приобретение важных и необходимых для военных вещей. В этот раз собирали на Мавик 3Т – профессиональный дрон для 88-го батальона морской пехоты.

На второй гаражной распродаже можно было приобрести не только посуду, украшения, книги, игрушки, предметы интерьера и разные безделушки для декора, но и изделия народных умельцев, мед, отведать свежие прохладные коктейли и вкусности. А еще – насладиться живым звучанием саксофона и скрипки. Результат усилий организаторов и жителей города – собрано 12 650 гривен.

— Гаражная распродажа теперь станет неотъемлемой частью наших ярмарок, а мы с командой уже придумали новые благотворительные форматы – они обязательно понравятся людям и будут полезны для наших защитников, – уверена Оксана Килафлы.

Так неравнодушная женщина вместе со своей командой демонстрирует несокрушимость украинского народа и его стремление к победе.

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