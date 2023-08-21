Подборку книг подарили пограничники библиотеке в Куяльницкой общине.

Книгу Стивена Кинга «Кристина» и ряд интересных романов Сидни Шелдона (настоящее имя Сидней Шехтель) — известного писателя и сценариста, семья которого эмигрировала в США из Украины, – такой хороший подарок получила библиотека села Станиславка Куяльницкого общества от пограничников.
Новые книги нашли свое место на полках сельской библиотеки и ждут ценителей.
– Наши пограничники подарили жителям села, расположенного на границе с Молдовой, прекрасную подборку книг. А люди помогают военным, предоставляя продукты, постельное белье, вещи первой необходимости. Библиотека удачно организует свободное время пограничников. Для них — книги и периодические издания, экскурсии по библиотечным залам, знакомство с обычаями и достопримечательностями нашего села, — рассказывает заведующая библиотекой Валентина Христич.
Библиотека и читатели искренне благодарны пограничникам за подарок.
Читайте также:
- Одесский судья, назначающий подсудимым читать книги, проведет творческую встречу
- За партой или онлайн? Как в Одессе готовятся к новому учебному году
- Одесса – «русскоязычная»? Что во время войны читают одесситы