В Одессу приехал Генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш прибыл с визитом в Одессу. Это первый визит в город такого высокопоставленного представителя международной организации.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Дайджест. Одесса».
Первым делом Генсек ООН посетил Одесский порт.
Там продолжатся переговоры по вопросу «зерновых коридоров», позволяющих Украине экспортировать свою сельхозпродукцию в условиях войны.
Также Антониу Гуттериш проинспектирует отгрузку грузов.
Предварительно, следующая его остановка чиновника – Стамбул.
Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».
Фото: «Суспільне. Одеса». На снимке Антониу Гуттериш — крайний слева