В Одессу приехал Генеральный секретарь ООН

Из одесских портов вышли еще 3 сухогруза с украинским зерном Сегодня утром, 5 августа 2022 года, из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван с украинским зерном в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания.

Сухогруз Navistar выдвинулся из порта Одессы, а суда Rojen и Polarnet – из соседнего Черноморска. ПОДРОБНЕЕ

Из порта Одессы вышел первый зерновоз (видео) Сегодня утром, в понедельник, 1 августа 2022 года, из порта Одессы вышел первый зерновоз в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания. Это первое судно, покинувшее одесский порт с начала войны. ПОДРОБНЕЕ