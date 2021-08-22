Занимательные факты из истории одесских пляжей (видео)

В приморской Одессе достаточно пляжей, и это вполне естественно для курортного города. А ведь когда-то пляжи в Одессе и купание в море не пользовались большой любовью горожан. И хотя морские купания были едва ли не единственным спасением от жестокой летней жары, они считались делом не очень приличным. Представляем вашему вниманию небольшой видеорассказ о том, как появились и развивались пляжи в Одессе.

Ситуация немного изменилась после того как предприимчивые одесситы стали устанавливать вдоль берега платные купальни. Но назвать пребывание в таких купальнях «купанием» можно только условно: в кабинках размером с платяной шкаф можно было только стоять, в крайнем случае, приседать.

Несмотря на то, что кабинки были закрытыми, за соблюдением норм приличия строго следили «блюстители нравственности». Мораль того времени требовала, чтобы ни один кусочек тела не был доступен глазам окружающих.

Постепенно отдых у моря стал приобретать популярность, но пляжи тогда представляли собой узкую полоску песка и гальки у обрывистого берега.

Современный вид пляжи приобрели со второй половины XX века…

Хотите узнать больше? Смотрите наше видео:

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Ранее мы рассказывали о таких одесских пляжах, как Отрада, Черноморка, Ланжерон и Лузановка.

Фото: скриншот с видео