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«Замороженное плечо»: как можно восстановить подвижность руки

«Замороженное плечо»: как можно восстановить подвижность руки

Адгезивный капсулит или синдром «замороженного плеча» проявляется в качестве внезапной боли в плече или сковыванию руки. Кто рискует им заболеть и как можно вернуть руке прежнюю подвижность, рассказал ортопед-травматолог высшей категории Юрий Шимон.

Кто подвержен заболеванию замороженного плеча

Синдром «замороженного плеча» или адгезивный капсулит – это воспалительное заболевание капсулы плечевого сустава, при котором в ней возникают спайки и рубцы. В результате фиброза и уменьшения объема суставной полости резко ограничивается подвижность сустава, что приводит к выраженному нарушению функции руки. Но не паникуйте: при своевременном обращении к врачу и адекватной терапии возможно полное выздоровление. Более того, у некоторых счастливчиков синдром проходит самостоятельно.

Выделяют две разновидности заболевания:

  • первичную — возникает самопроизвольно, без четко выраженной причины;
  • вторичную — становится следствием травмы, операции на плече или другой патологии.

Синдром «замороженного плеча» в основном встречается у пациентов в возрасте 50-70 лет, женщины болеют им чаще мужчин. В особой группе риска – пациенты с сахарным диабетом второго типа, на которых приходится почти 20 процентов всех случаев заболевания.

В чем причина воспалительного процесса

Точная причина возникновения капсулита до сих пор не установлена. Считается, что пусковым механизмом воспалительного процесса может стать травма плеча, оперативное вмешательство в этой области, хронические перегрузки сустава, инфекция, опухоль, нарушение обмена веществ, гормональный сбой. Также адгезивный капсулит нередко чтановится следствием других заболеваний – сахарного диабета, остеохондроза шейного или грудного отдела, эндокринных и аутоиммунных патологий, инсульта, инфаркта, болезни Паркинсона. 

Играют роль и возрастные изменения, наследственность, стрессовый фактор.

Как проявляется «замороженное плечо»

Основной и первичный симптом заболевания — это стойкая ноющая боль в пораженном суставе, причем как в напряженном состоянии, так и в расслабленном. Обычно она беспокоит без воздействия видимых раздражителей, но может усиливаться после физической нагрузки, а также в ночное время, приводя к хроническому недосыпу.    

В начале боль, как правило, локализуется в плечевой зоне и в области лопатки, позже переходя на шейную зону и непосредственно сам сустав. Также могут наблюдаться отек и припухлость.

На второй стадии заболевания наличие спаек и рубцов в суставной капсуле приводит к значительному ограничению движений в пораженном суставе, особенно при вращении и отведении плеча. Это приносит ощутимый дискомфорт в быту: человеку становится сложно умываться, расчесываться, есть, переодеваться. Спустя несколько месяцев происходит почти полная блокировка сустава, что может вызвать длительную нетрудоспособность.

На третьей стадии заболевания начинается «размораживание» плеча и диапазон движений постепенно восстанавливается.

Диагностика и лечение капсулита

При признаках боли и скованности в области плеча нужно обратиться к врачу-травматологу или ревматологу. Диагноз «замороженное плечо» ставится на основании жалоб пациента, осмотра и специальных тестов. Иногда назначаются рентгенография или МРТ плечевого сустава, анализы крови и суставной жидкости.

Методы лечения «замороженного плеча» зависят от стадии заболевания и могут включать в себя инъекции кортикостероидов и препаратов на основе гиалуроновой кислоты; прием обезболивающих, противовоспалительных средств и миорелаксантов; применение мазей, гелей, компрессов, а также физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру. Кроме того, чтобы исключить нагрузку на сустав, рекомендуется временно обездвиживать его с помощью мягкой повязки. 

Если консервативное лечение не дает ощутимых результатов в течении двух месяцев, пациенту может быть рекомендована артроскопическая операция. 

Профилактика «замороженного плеча»

Специфических мер профилактики адгезивного капсулита нет, но для предупреждения развития воспаления в плечевом суставе рекомендуется избегать стрессов, травм, повышенных нагрузок и перенапряжения в области плеч, вести здоровый образ жизни (правильно питаться, быть физически активным, отказаться от вредных привычек). Также важно регулярно проходить профилактические осмотры, и по согласованию с врачом весной и осенью принимать курсы витаминов.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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