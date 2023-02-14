Законы Украины: как быть, если не дают общаться с внуками

Нередки ситуации, когда после развода родителей бабушки и дедушки не могут общаться с внуками, им препятствуют видеться. Что делать, если возникла такая ситуация?
Согласно ст. 257 Семейного Кодекса Украины, бабушка, дед, прабабушка, прадед имеют право общаться со своими внуками, правнуками и участвовать в их воспитании.
Родители или другие лица, с которыми проживает ребенок, не имеют права препятствовать в осуществлении бабушкой, дедом, прабабушкой, прадедом своих прав по воспитанию внуков и правнуков. Алгоритм действий в этом случае состоит из двух этапов.
Обратиться в службу по делам детей
Обратиться в службу по делам детей при местном совете с заявлением о решении органом опеки и попечительства спора по поводу участия в воспитании ребенка и общении ребенка с бабушкой или дедушкой, или другим родственником. В заявлении напишите, когда и сколько вы хотите общаться с ребенком, просите установить дни и часы для общения.
Обратиться в суд
Если пункт выше не помог и вопрос не урегулирован — обратитесь в суд относительно обязательства родителям не чинить препятствий в общении с внуком (внучкой). При подаче искового заявления в суд можете привлечь третье лицо в споре – службу по делам детей.
Даже если ребенок не желает общаться с бабушкой и дедушкой, это не препятствует их праву на обращение в суд, поскольку их иск направлен именно на восстановление нормальных родственных отношений между родственниками.
Читайте также: Оформление пенсии: как самостоятельно рассчитать ее размер и какие нужны документы