Законы Украины: как быть, если не дают общаться с внуками

Как выбрать игрушки в интернет-магазине? Игрушки занимают огромное место в жизни каждого ребенка. С их помощью малыш знакомится с окружающим миром и учится, поэтому игрушки это не только забава и развлечения. Покупая игрушки своим чадам, родители должны помнить о том, что их не должно быть слишком много, и что качество в данном случае имеет большое значение. ПОДРОБНЕЕ

В Украине будут штрафовать за унижение сотрудников 23 декабря 2022 года вступил в силу закон, который за травлю и унижение сотрудников устанавливает административную ответственность. ПОДРОБНЕЕ

«Бездымное» законодательство: где запрещено курить и что грозит нарушителям? В декабре 2012 года вступил в силу закон, который ввел прямой запрет на курение в общественных местах. А 11 июля 2022 года Верховная Рада ввела дополнительные правила в Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака». Его нормы направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий и защиту некурящих людей от воздействия вторичного табачного дыма. ПОДРОБНЕЕ