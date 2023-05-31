Закон о курении ужесточили и повысили штрафы: основные изменения

Как не попасть на штраф за нарушения в квартире: правила для жильцов и владельцев Большинство украинцев живут в многоквартирных домах, но не все знают, что за некоторые действия в своей квартире можно получить штраф от правоохранительных органов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно соблюдать определенные правила и уважать интересы соседей. ПОДРОБНЕЕ

В украинских маршрутках больше не будет звучать русский шансон Кабинет министров Украины принял изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, которыми закрепил запрет на включение музыки в салоне автобусов и маршруток. Причем этот запрет касается не только водителей, но и пассажиров общественного транспорта. Исключением являются только такси, где это можно делать только с согласия пассажира. ПОДРОБНЕЕ

Кабмин запретил использовать Z и V в индивидуальных автономерах Кабинет Министров Украины запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки на авто, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением россии и тоталитарными режимами. При этом о номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет. ПОДРОБНЕЕ