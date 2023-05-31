Закон о курении ужесточили и повысили штрафы: основные изменения

Борьбу с курением украинские власти ведут не один год. Периодически, «бездымное» законодательство пополняется все новыми запретами. Очередное ужесточение закона произошло в прошлом году. Как работает антитабачное законодательство, и что грозит его нарушителям, узнавала «Одесская жизнь».
Где запретили курить
В 2021 году Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака». Документ должен был уменьшить привлекательность табачных изделий и защитить людей от пассивного курения.
Курить запретили: в помещения кафе, баров, ресторанов; в больницах, лечебных учреждениях и на прилегающих к ним территориях; в спортивных, культурных и учебных заведениях и на прилегающих территориях; в помещениях органов власти, самоуправления и прилегающих территориях; на предприятиях, в учреждениях и организациях; в отелях, общежитиях, аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест); на вокзалах и станциях; на детских площадках и остановках общественного транспорта; в лифтах и таксофонах; в местах общего пользования жилых домов; в подземных переходах и транспорте (в том числе, в такси).
К тому же, в 2022 году во всех этих общественных местах запретили курить не только обычные сигареты, но и электронные. А также — кальяны.
Сколько сегодня курильщиков в Украине
По информации Главного управления статистики в Одесской области, в ноябре 2022 года в регионе курили 13,5% населения в возрасте от 12 лет из которых 52,3% курят более 20 лет.
С началом полномасштабной агрессией РФ количество курящих, считают социологи, увеличилось. Стресс, вызванный войной, нередко побуждает закурить и тех, кто ранее расстался с этой пагубной привычкой, и тех, кто прежде не курил.
Остается надеяться, что «бездымный» закон не останется лишь на бумаге. А волноваться украинцы будут только по радостным поводам – победам на фронтах и долгожданному миру на нашей земле.
Где курят в Одессе и как с этим бороться
Так как законом не запрещено курить на открытых площадках кафе и баров, в Одессе дымят здесь вовсю. Видимо, эти территории общественными местами не считаются – так же, как пляжи, например.
Внутри заведений не курят. Но в некоторых ресторанах и барах существуют «курилки». Хотя, согласно антитабачному законодательству, они запрещены. Причем, с прошлого года этот запрет распространяется как на курение обычных, так и электронных сигарет.
«Кальянных» теперь тоже быть не должно. Закон полностью запрещает курение кальяна в помещениях заведений ресторанного хозяйства и в любых помещениях, где подают напитки и еду. В Одессе же, создается впечатление, «кальянные», менять свой профиль не собираются. Заведений таких в городе немало. А информацию о них легко найти на рекламных сайтах.
Объяснить это можно тем, что еще в марте 2022 года Кабинет Министров ввел мораторий во время военного положения на проверку запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов. Но в апреле 2023-го вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, определяющий перечень оснований для осуществления внепланового государственного контроля в сфере антитабачного законодательства во время военного положения. То есть – Госпродпотребслужба проверки должна возобновить.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области на своей странице в ФБ такую информацию уже разместило и призвало неравнодушных граждан о правонарушениях сообщать. Правда, «громких» дел о проверках одесских кальянных пока что нет.
Штрафы за курение вырастут
В случае нарушения антитабачного законодательства владельцев заведений ресторанного хозяйства ожидает штраф: от 1000 до 10 00 гривен. А с 11июля 2023 года размер штрафных санкций увеличится: 3000 гривен за первое нарушение и 15 000 – за каждое последующее.
Штраф накладывается и на самого посетителя-курильщика. Максимальное взыскание — 170 гривен. А за повторное нарушение – до 340 гривен.
За курение в прочих неположенных местах – штраф от 51- до170 гривен.
Куда пожаловаться?
В учреждениях и бизнес-центрах курение воспрещается. А на прилегающих к ним территория, как правило, размещены таблички, предупреждающие: курить ближе 7,5 метров от здания запрещено! Но курильщики этими запретами нередко пренебрегают. Даже, когда на территории отведены специальные места для курения.
А вот на остановках общественного транспорта таких табличек нет. И людям, ожидающим маршрутки и троллейбусы, вместе выхлопными газами нередко приходится вдыхать и табачный дым.
Что же можно сделать, чтобы отстоять свое право на чистый от никотина воздух?
Во-первых, вежливо обратиться к курильщику с просьбой прекратить нарушение. Конечно, если чувствуете, себя в безопасности.
Если курят в помещении, где это запрещено, обратиться к администрации.
Сообщить о нарушении в полицию, позвонив по номеру 102.
Написать жалобу на заведение, администрация которого нарушает нормы бездымного законодательства в Госпродпотребслужбу.
Заявить о нарушителях в Центр общественного здоровья Украины.
Поместить наклейку о запрете на курение — например, в собственном подъезде.
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