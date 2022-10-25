Новости Одессы и Одесской области

Как пожаловаться на курение в общественном месте

Как пожаловаться на курение в общественном месте

В Министерстве здравоохранения запустили онлайн-сервис для жалоб на курение. После обращения туда система автоматически направит сообщение в соответствующий контролирующий орган.

Центр общественного здоровья Минздрава открыл платформу, на которой можно сообщить о курении в общественных местах и других нарушениях антитабачного законодательства. Об этом сообщает Центр общестенного здоровья.

Теперь, если вам стало известно о незаконной продаже табачных изделий, их рекламе и т.д., можно подать жалобу на сайте nosmoking.phc.org.ua. Система автоматически направит жалобу в соответствующий орган контроля.

«Чтобы гражданам Украины было легче контролировать свое право на бездымную среду, Центр общественного здоровья создал простой онлайн-сервис для мониторинга нарушений антитабачного законодательства», – объяснили в ведомстве.

С помощью платформы граждане могут сообщить о таких нарушениях:

  • курение в общественных местах, жилых домах, в транспорте;
  • курение в ресторанах, барах, кафе;
  • нелегальная торговля табачными изделиями;
  • реклама табачных изделий;
  • отсутствие упреждающей информации и наличие запрещенных предметов для курения.

Еще по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить