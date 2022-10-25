Как пожаловаться на курение в общественном месте

В Министерстве здравоохранения запустили онлайн-сервис для жалоб на курение. После обращения туда система автоматически направит сообщение в соответствующий контролирующий орган.

Центр общественного здоровья Минздрава открыл платформу, на которой можно сообщить о курении в общественных местах и других нарушениях антитабачного законодательства. Об этом сообщает Центр общестенного здоровья.

Теперь, если вам стало известно о незаконной продаже табачных изделий, их рекламе и т.д., можно подать жалобу на сайте nosmoking.phc.org.ua. Система автоматически направит жалобу в соответствующий орган контроля.

«Чтобы гражданам Украины было легче контролировать свое право на бездымную среду, Центр общественного здоровья создал простой онлайн-сервис для мониторинга нарушений антитабачного законодательства», – объяснили в ведомстве.

С помощью платформы граждане могут сообщить о таких нарушениях:

курение в общественных местах, жилых домах, в транспорте;

курение в ресторанах, барах, кафе;

нелегальная торговля табачными изделиями;

реклама табачных изделий;

отсутствие упреждающей информации и наличие запрещенных предметов для курения.

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