Какие необычные услуги предоставляет железная дорога и как их заказать

Многие услуги «Укрзалізниці», которые ранее предоставлялись исключительно на вокзалах или железнодорожных станциях, перешли в онлайн. Теперь на сайте services.uz.gov.ua можно сообщить о забытых в поезде вещах, заказать вокзального помощника или специальный вагон для людей с инвалидностью, а также отдельно купить билеты для военнослужащего или группы людей. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоят такие услуги и какие данные нужны для заполнения онлайн-форм.
Специальный вагон
На сайте «Укрзалізниці» можно заказать вагон, специально оборудованный для людей с инвалидностью I группы, тех, кто передвигается с помощью кресла, и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подать заявку лучше не менее чем за три дня до поездки. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, указав, кроме контактных данных пассажира и информации о поездке (направление, дата отправки, номер поезда):
- кто вы — заказчик (еду не я), сопроводитель или пассажир;
- информацию о пассажире — льготная категория, человек с инвалидностью, другое;
- будет ли сопровождающий;
- дополнительные пожелания.
Вокзальный помощник
Маломобильные люди могут заказать услугу вокзального помощника. Он поможет сесть в вагон или сойти на перрон, поднести или переместить багаж, а человека с нарушением зрения сопроводит до поезда или на остановку.
При заказе услуги нужно указать:
- время помощи.
- вид помощи — посадка, высадка или посадка и высадка;
- тип помощи — кресло на колесах, сопровождение, другое;
Для маломобильных людей эта услуга бесплатна.
Групповые билеты
Бронь групповых билетов для компаний от десяти человек также можно оформить и оплатить на сайте. При этом лучше подать заявку за семь суток до запланированной поездки.
Чтобы заказать услугу, заполните онлайн-форму, указав:
- станцию оформления билетов (железнодорожный вокзал);
- тип вагона — плацкарт, купе, спальный вагон, интерсити;
- информацию о группе пассажиров — взрослые, дети, льготники.
Стоимость услуги:
- для взрослых и студентов — 80 гривен;
- для детей до 18 лет — 40 гривен;
- для льготников — 40 гривен.
Билеты для военнослужащих
Все действующие военнослужащие могут оформить заказ билетов по отдельному бронированию, но только на некоторые маршруты и поезда. Выкупить билет в кассе можно только при наличии военного билета или удостоверения.
В онлайн-форме нужно указать:
- станцию оформления билетов;
- номер поезда и тип вагона — любой, плацкарт, купе, интерсити;
- нужно нижнее место или нет;
- количество спутников — без спутников, один, два или три.
Перевозка автомобилей в вагоне-автомобилевоз
Чтобы воспользоваться специально оборудованным местом в грузовом поезде, перед поездкой нужно доставить автомобиль на площадку багажного отделения вокзала. С собой необходимо иметь технический паспорт и документы, удостоверяющие личность.
В онлайн-форме, кроме данных отправителя и маршрута, нужно указать марку и вес транспортного средства.
Стоимость резервирования услуги — 150 гривен, перевозки — от 1200 гривен.
Поиск забытых вещей
Теперь нет необходимости приезжать на станцию или вокзал и писать заявление о потерянных в поезде вещах. Достаточно в онлайн-форме предоставить информацию о пропаже и месте, где вещь предположительно была забыта. Когда она будет найдена, вам позвонят.
Кто имеет право на льготный проезд?
Бесплатный проезд в любых пассажирских вагонах доступен детям до 6 лет без предоставления отдельного места.
Родители детей от 6 до 14 лет могут получить для них скидку в размере 25% от стоимости взрослого билета.
Для школьников и студентов все еще есть скидка 50% на проезд во всех внутренних поездах (кроме проезда в вагонах высшей категории).
Отдельно действует скидка в 50% на внутренние рейсы один раз в год туда и обратно или бесплатный проезд раз в два года на международных рейсах в страны СНГ на билеты для: родителей или супругов военнослужащих, погибших в результате ранения, полученного при защите бывшего СССР, или при выполнении других обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.
Право на скидку в 50% в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах имеют лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также сопровождающий человека I группы инвалидности или детей с инвалидностью.
Кроме этого, бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах и 50% скидки с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах доступны лицам с инвалидностью I или II группы в результате войны.
Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) или раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах распространяется на лиц с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий в период войны, которым исполнилось 85 лет и старше, а также участников боевых действий в период Второй мировой войны, старше 85 лет.
На бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) или на проезд раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах могут рассчитывать люди с инвалидностью в результате войны III группы.
Также право на бесплатный проезд раз в два года (туда и обратно) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах имеют участники боевых действий и родители погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы.
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