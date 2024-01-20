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Какие необычные услуги предоставляет железная дорога и как их заказать

Какие необычные услуги предоставляет железная дорога и как их заказать

Многие услуги «Укрзалізниці», которые ранее предоставлялись исключительно на вокзалах или железнодорожных станциях, перешли в онлайн. Теперь на сайте services.uz.gov.ua можно сообщить о забытых в поезде вещах, заказать вокзального помощника или специальный вагон для людей с инвалидностью, а также отдельно купить билеты для военнослужащего или группы людей. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоят такие услуги и какие данные нужны для заполнения онлайн-форм.

Специальный вагон

На сайте «Укрзалізниці» можно заказать вагон, специально оборудованный для людей с инвалидностью I группы, тех, кто передвигается с помощью кресла, и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подать заявку лучше не менее чем за три дня до поездки. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, указав, кроме контактных данных пассажира и информации о поездке (направление, дата отправки, номер поезда):

  • кто вы — заказчик (еду не я), сопроводитель или пассажир;
  • информацию о пассажире — льготная категория, человек с инвалидностью, другое;
  • будет ли сопровождающий;
  • дополнительные пожелания.

Вокзальный помощник

Маломобильные люди могут заказать услугу вокзального помощника. Он поможет сесть в вагон или сойти на перрон, поднести или переместить багаж, а человека с нарушением зрения сопроводит до поезда или на остановку. 

При заказе услуги нужно указать:

  • время помощи.
  • вид помощи — посадка, высадка или посадка и высадка;
  • тип помощи — кресло на колесах, сопровождение, другое;

Для маломобильных людей эта услуга бесплатна.

Групповые билеты

Бронь групповых билетов для компаний от десяти человек также можно оформить и оплатить на сайте. При этом лучше подать заявку за семь суток до запланированной поездки.

Чтобы заказать услугу, заполните онлайн-форму, указав:

  • станцию оформления билетов (железнодорожный вокзал);
  • тип вагона — плацкарт, купе, спальный вагон, интерсити;
  • информацию о группе пассажиров — взрослые, дети, льготники.

Стоимость услуги:

  • для взрослых и студентов — 80 гривен;
  • для детей до 18 лет — 40 гривен;
  • для льготников — 40 гривен.

Билеты для военнослужащих

Все действующие военнослужащие могут оформить заказ билетов по отдельному бронированию, но только на некоторые маршруты и поезда. Выкупить билет в кассе можно только при наличии военного билета или удостоверения.

В онлайн-форме нужно указать:

  • станцию оформления билетов;
  • номер поезда и тип вагона — любой, плацкарт, купе, интерсити;
  • нужно нижнее место или нет;
  • количество спутников — без спутников, один, два или три.

Перевозка автомобилей в вагоне-автомобилевоз

Чтобы воспользоваться специально оборудованным местом в грузовом поезде, перед поездкой нужно доставить автомобиль на площадку багажного отделения вокзала. С собой необходимо иметь технический паспорт и документы, удостоверяющие личность.

В онлайн-форме, кроме данных отправителя и маршрута, нужно указать марку и вес транспортного средства.

Стоимость резервирования услуги — 150 гривен, перевозки — от 1200 гривен.

Поиск забытых вещей

Теперь нет необходимости приезжать на станцию или вокзал и писать заявление о потерянных в поезде вещах. Достаточно в онлайн-форме предоставить информацию о пропаже и месте, где вещь предположительно была забыта. Когда она будет найдена, вам позвонят. 

Кто имеет право на льготный проезд?

Бесплатный проезд в любых пассажирских вагонах доступен детям до 6 лет без предоставления отдельного места.

Родители детей от 6 до 14 лет могут получить для них скидку в размере 25% от стоимости взрослого билета. 

Для школьников и студентов все еще есть скидка 50% на проезд во всех внутренних поездах (кроме проезда в вагонах высшей категории).

Отдельно действует скидка в 50% на внутренние рейсы один раз в год туда и обратно или бесплатный проезд раз в два года на международных рейсах в страны СНГ на билеты для: родителей или супругов военнослужащих, погибших в результате ранения, полученного при защите бывшего СССР, или при выполнении других обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

Право на скидку в 50% в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах имеют лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также сопровождающий человека I группы инвалидности или детей с инвалидностью.

Кроме этого, бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах и 50% скидки с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах доступны лицам с инвалидностью I или II группы в результате войны.

Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) или раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах распространяется на лиц с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий в период войны, которым исполнилось 85 лет и старше, а также участников боевых действий в период Второй мировой войны, старше 85 лет.

На бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) или на проезд раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах могут рассчитывать люди с инвалидностью в результате войны III группы.

Также право на бесплатный проезд раз в два года (туда и обратно) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах имеют участники боевых действий и родители погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы.


Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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