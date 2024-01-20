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Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити

Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити

Багато послуг «Укрзалізниці», які раніше надавали виключно на вокзалах або залізничних станціях, перейшли в онлайн. Тепер на сайті services.uz.gov.ua можна повідомити про забуті в поїзді речі, замовити вокзального помічника або спеціальний вагон для людей з інвалідністю, а також окремо купити квитки для військовослужбовця або групи людей. «Одеське життя» дізнавалася, скільки коштують такі послуги та які дані потрібні для заповнення онлайн-форм.

Спеціальний вагон

На сайті «Укрзалізниці» можна замовити вагон, спеціально обладнаний для людей з інвалідністю I групи, тих, хто пересувається за допомогою крісла, і людей із порушеннями опорно-рухового апарату. Подати заявку краще не менше ніж за три дні до поїздки. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму, вказавши, окрім контактних даних пасажира, інформацію про поїздку (напрямок, дата відправлення, номер поїзда):

  • хто ви — замовник (їду не я), супровідник або пасажир;
  • інформацію про пасажира — пільгова категорія, людина з інвалідністю, інше;
  • чи буде супроводжуючий;
  • додаткові побажання.

Вокзальний помічник

Маломобільні люди можуть замовити послугу вокзального помічника. Він допоможе сісти у вагон або зійти на перон, піднести або перемістити багаж, а людину з порушенням зору супроводить до поїзда або на зупинку. 

При замовленні послуги потрібно вказати:

  • час допомоги.
  • вид допомоги — посадка, висадка або посадка і висадка;
  • тип допомоги — крісло на колесах, супровід, інше;

Для маломобільних людей ця послуга безкоштовна.

Групові квитки

Бронь групових квитків для компаній від десяти осіб також можна оформити й оплатити на сайті. При цьому краще подати заявку за сім діб до запланованої поїздки.

Щоб замовити послугу, заповніть онлайн-форму, вказавши:

  • станцію оформлення квитків (залізничний вокзал);
  • тип вагона — плацкарт, купе, спальний вагон, інтерсіті;
  • інформацію про групу пасажирів — дорослі, діти, пільговики.

Вартість послуги:

  • для дорослих і студентів — 80 гривень;
  • для дітей до 18 років — 40 гривень;
  • для пільговиків — 40 гривень.

Квитки для військовослужбовців

Усі чинні військовослужбовці можуть оформити замовлення квитків за окремим бронюванням, але тільки на деякі маршрути та поїзди. Викупити квиток у касі можна тільки за наявності військового квитка або посвідчення.

В онлайн-формі потрібно вказати:

  • станцію оформлення квитків;
  • номер поїзда і тип вагона — будь-який, плацкарт, купе, інтерсіті;
  • потрібне нижнє місце чи ні;
  • кількість супутників — без супутників, один, два або три.

Транспортування автомобілів у вагоні-автомобілевозі

Щоб скористатися спеціально обладнаним місцем у вантажному поїзді, перед поїздкою потрібно доставити автомобіль на майданчик багажного відділення вокзалу. Із собою необхідно мати технічний паспорт і документи, що засвідчують особу.

В онлайн-формі, окрім даних відправника і маршруту, потрібно вказати марку і вагу транспортного засобу.

Вартість резервування послуги — 150 гривень, перевезення — від 1200 гривень.

Пошук забутих речей

Відтепер немає потреби приїжджати на станцію або вокзал і писати заяву про загублені в поїзді речі. Достатньо в онлайн-формі надати інформацію про зникнення і місце, де річ, ймовірно, було забуто. Коли її буде знайдено, вам зателефонують.

Хто має право на пільговий проїзд?

Безкоштовний проїзд у будь-яких пасажирських вагонах доступний дітям до 6 років без надання окремого місця.

Батьки дітей від 6 до 14 років можуть отримати для них знижку в розмірі 25% від вартості дорослого квитка. 

Для школярів і студентів все ще є знижка 50% на проїзд у всіх внутрішніх поїздах (крім проїзду у вагонах вищої категорії).

Окремо діє знижка в 50% на внутрішні рейси один раз на рік туди й назад або безоплатний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД на квитки для: батьків або подружжя військовослужбовців, загиблих унаслідок поранення, отриманого при захисті колишнього СРСР, або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті.

Право на знижку в 50% у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також особа, яка супроводжує особу I групи інвалідності або дітей з інвалідністю.

Крім цього, безоплатний проїзд щороку (туди й назад) на внутрішніх рейсах і 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах доступні особам з інвалідністю I або II групи внаслідок війни.

Безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах поширюється на осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ, ІІІ групи серед учасників бойових дій у період війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років.

На безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або на проїзд раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Також право на безоплатний проїзд раз на два роки (туди й назад) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах мають учасники бойових дій та батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти під час проходження військової служби.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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