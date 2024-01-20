Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити

Багато послуг «Укрзалізниці», які раніше надавали виключно на вокзалах або залізничних станціях, перейшли в онлайн. Тепер на сайті services.uz.gov.ua можна повідомити про забуті в поїзді речі, замовити вокзального помічника або спеціальний вагон для людей з інвалідністю, а також окремо купити квитки для військовослужбовця або групи людей. «Одеське життя» дізнавалася, скільки коштують такі послуги та які дані потрібні для заповнення онлайн-форм.
Спеціальний вагон
На сайті «Укрзалізниці» можна замовити вагон, спеціально обладнаний для людей з інвалідністю I групи, тих, хто пересувається за допомогою крісла, і людей із порушеннями опорно-рухового апарату. Подати заявку краще не менше ніж за три дні до поїздки. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму, вказавши, окрім контактних даних пасажира, інформацію про поїздку (напрямок, дата відправлення, номер поїзда):
- хто ви — замовник (їду не я), супровідник або пасажир;
- інформацію про пасажира — пільгова категорія, людина з інвалідністю, інше;
- чи буде супроводжуючий;
- додаткові побажання.
Вокзальний помічник
Маломобільні люди можуть замовити послугу вокзального помічника. Він допоможе сісти у вагон або зійти на перон, піднести або перемістити багаж, а людину з порушенням зору супроводить до поїзда або на зупинку.
При замовленні послуги потрібно вказати:
- час допомоги.
- вид допомоги — посадка, висадка або посадка і висадка;
- тип допомоги — крісло на колесах, супровід, інше;
Для маломобільних людей ця послуга безкоштовна.
Групові квитки
Бронь групових квитків для компаній від десяти осіб також можна оформити й оплатити на сайті. При цьому краще подати заявку за сім діб до запланованої поїздки.
Щоб замовити послугу, заповніть онлайн-форму, вказавши:
- станцію оформлення квитків (залізничний вокзал);
- тип вагона — плацкарт, купе, спальний вагон, інтерсіті;
- інформацію про групу пасажирів — дорослі, діти, пільговики.
Вартість послуги:
- для дорослих і студентів — 80 гривень;
- для дітей до 18 років — 40 гривень;
- для пільговиків — 40 гривень.
Квитки для військовослужбовців
Усі чинні військовослужбовці можуть оформити замовлення квитків за окремим бронюванням, але тільки на деякі маршрути та поїзди. Викупити квиток у касі можна тільки за наявності військового квитка або посвідчення.
В онлайн-формі потрібно вказати:
- станцію оформлення квитків;
- номер поїзда і тип вагона — будь-який, плацкарт, купе, інтерсіті;
- потрібне нижнє місце чи ні;
- кількість супутників — без супутників, один, два або три.
Транспортування автомобілів у вагоні-автомобілевозі
Щоб скористатися спеціально обладнаним місцем у вантажному поїзді, перед поїздкою потрібно доставити автомобіль на майданчик багажного відділення вокзалу. Із собою необхідно мати технічний паспорт і документи, що засвідчують особу.
В онлайн-формі, окрім даних відправника і маршруту, потрібно вказати марку і вагу транспортного засобу.
Вартість резервування послуги — 150 гривень, перевезення — від 1200 гривень.
Пошук забутих речей
Відтепер немає потреби приїжджати на станцію або вокзал і писати заяву про загублені в поїзді речі. Достатньо в онлайн-формі надати інформацію про зникнення і місце, де річ, ймовірно, було забуто. Коли її буде знайдено, вам зателефонують.
Хто має право на пільговий проїзд?
Безкоштовний проїзд у будь-яких пасажирських вагонах доступний дітям до 6 років без надання окремого місця.
Батьки дітей від 6 до 14 років можуть отримати для них знижку в розмірі 25% від вартості дорослого квитка.
Для школярів і студентів все ще є знижка 50% на проїзд у всіх внутрішніх поїздах (крім проїзду у вагонах вищої категорії).
Окремо діє знижка в 50% на внутрішні рейси один раз на рік туди й назад або безоплатний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД на квитки для: батьків або подружжя військовослужбовців, загиблих унаслідок поранення, отриманого при захисті колишнього СРСР, або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті.
Право на знижку в 50% у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також особа, яка супроводжує особу I групи інвалідності або дітей з інвалідністю.
Крім цього, безоплатний проїзд щороку (туди й назад) на внутрішніх рейсах і 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах доступні особам з інвалідністю I або II групи внаслідок війни.
Безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах поширюється на осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ, ІІІ групи серед учасників бойових дій у період війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років.
На безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або на проїзд раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни III групи.
Також право на безоплатний проїзд раз на два роки (туди й назад) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах мають учасники бойових дій та батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти під час проходження військової служби.