Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити

Спеціальний вагон

На сайті «Укрзалізниці» можна замовити вагон, спеціально обладнаний для людей з інвалідністю I групи, тих, хто пересувається за допомогою крісла, і людей із порушеннями опорно-рухового апарату. Подати заявку краще не менше ніж за три дні до поїздки. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму, вказавши, окрім контактних даних пасажира, інформацію про поїздку (напрямок, дата відправлення, номер поїзда):

хто ви — замовник (їду не я), супровідник або пасажир;

інформацію про пасажира — пільгова категорія, людина з інвалідністю, інше;

чи буде супроводжуючий;

додаткові побажання.

Вокзальний помічник

Маломобільні люди можуть замовити послугу вокзального помічника. Він допоможе сісти у вагон або зійти на перон, піднести або перемістити багаж, а людину з порушенням зору супроводить до поїзда або на зупинку.

При замовленні послуги потрібно вказати:

час допомоги.

вид допомоги — посадка, висадка або посадка і висадка;

тип допомоги — крісло на колесах, супровід, інше;

Для маломобільних людей ця послуга безкоштовна.

Групові квитки

Бронь групових квитків для компаній від десяти осіб також можна оформити й оплатити на сайті. При цьому краще подати заявку за сім діб до запланованої поїздки.

Щоб замовити послугу, заповніть онлайн-форму, вказавши:

станцію оформлення квитків (залізничний вокзал);

тип вагона — плацкарт, купе, спальний вагон, інтерсіті;

інформацію про групу пасажирів — дорослі, діти, пільговики.

Вартість послуги:

для дорослих і студентів — 80 гривень;

для дітей до 18 років — 40 гривень;

для пільговиків — 40 гривень.

Квитки для військовослужбовців

Усі чинні військовослужбовці можуть оформити замовлення квитків за окремим бронюванням, але тільки на деякі маршрути та поїзди. Викупити квиток у касі можна тільки за наявності військового квитка або посвідчення.

В онлайн-формі потрібно вказати:

станцію оформлення квитків;

номер поїзда і тип вагона — будь-який, плацкарт, купе, інтерсіті;

потрібне нижнє місце чи ні;

кількість супутників — без супутників, один, два або три.

Транспортування автомобілів у вагоні-автомобілевозі

Щоб скористатися спеціально обладнаним місцем у вантажному поїзді, перед поїздкою потрібно доставити автомобіль на майданчик багажного відділення вокзалу. Із собою необхідно мати технічний паспорт і документи, що засвідчують особу.

В онлайн-формі, окрім даних відправника і маршруту, потрібно вказати марку і вагу транспортного засобу.

Вартість резервування послуги — 150 гривень, перевезення — від 1200 гривень.

Пошук забутих речей

Відтепер немає потреби приїжджати на станцію або вокзал і писати заяву про загублені в поїзді речі. Достатньо в онлайн-формі надати інформацію про зникнення і місце, де річ, ймовірно, було забуто. Коли її буде знайдено, вам зателефонують.

Хто має право на пільговий проїзд?

Безкоштовний проїзд у будь-яких пасажирських вагонах доступний дітям до 6 років без надання окремого місця.

Батьки дітей від 6 до 14 років можуть отримати для них знижку в розмірі 25% від вартості дорослого квитка.

Для школярів і студентів все ще є знижка 50% на проїзд у всіх внутрішніх поїздах (крім проїзду у вагонах вищої категорії).

Окремо діє знижка в 50% на внутрішні рейси один раз на рік туди й назад або безоплатний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД на квитки для: батьків або подружжя військовослужбовців, загиблих унаслідок поранення, отриманого при захисті колишнього СРСР, або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті.

Право на знижку в 50% у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також особа, яка супроводжує особу I групи інвалідності або дітей з інвалідністю.

Крім цього, безоплатний проїзд щороку (туди й назад) на внутрішніх рейсах і 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах доступні особам з інвалідністю I або II групи внаслідок війни.

Безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах поширюється на осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ, ІІІ групи серед учасників бойових дій у період війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років.

На безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або на проїзд раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Також право на безоплатний проїзд раз на два роки (туди й назад) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах мають учасники бойових дій та батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти під час проходження військової служби.