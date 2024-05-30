Заказ еды через Интернет: на что обратить внимание, ваши права

Ищите договор

Когда покупатели видят красивые фото еды в интернете, хочется сразу заказать вкусные блюда, чтобы поскорее ими насладиться.

Однако важно ознакомиться с договором публичной оферты, который должен быть размещен на сайте интернет-кафе.

Как правило, этот договор незаметен, часто расположен его внизу страницы. Следует все-таки его внимательно прочесть перед заказом, чтобы понимать определенные моменты и знать, что Вы приобретаете, и как защитить себя в случае негативных последствий.

Вы не должны быть обмануты, Вы имеете право обслуживаться на высоком уровне и получать качественную еду и все условия договора при этом должны быть приемлемыми.

Отмечу также, что если такой договор на сайте отсутствует, или его условия Вам неприемлемы, Вы можете обратиться в отдел защиты прав потребителей, который есть в горсовете.

Что должно быть в договоре

Я проанализировала много договоров, размещенных на сайтах готовой еды и отмечу следующее:

Итак, на что важно обратить внимание в договоре.

Вам важно знать, что по Вашему письменному требованию как Покупателю Продавец обязан оформить договор с подписями сторон. Это важно, если придется Вам что-то доказывать в судебном порядке по защите собственных праа. Цены на сайте. На многих сайтах готовой еды в договоре указано: «…Продавец оставляет за собой право изменять цену Товара до момента оформления заказа без уведомления Покупателя. Окончательная цена, указанная менеджером при оформлении заказа…».

Но это неправильно. Цена является существенным условием договора, она должна быть фиксированной. Неправильно, когда при заказе одна цена, а при получении товара другая. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины «О защите прав потребителей» (редакция от 01.12.2022) такие условия несправедливы для Покупателя, нарушают принцип добросовестности.

Частью 1 ст. 632 ГК Украины предусмотрено, что цена в договоре определяется по договоренности сторон.

Таким образом, цена должна быть согласована как Продавцом, так и Покупателем при получении товара.

Вы можете перед заказом спросить о фиксированной цене там, где будете заказывать товар. В случае, если она была изменена, можете отказаться от заказа и впоследствии пожаловаться в отдел защиты прав потребителей. Но у Вас должны всегда быть доказательства подтверждения Ваших слов.

Доставка товара. Вы должны знать, входит ли доставка в цену заказа и какие условия доставки. Если Покупатель получает товар самостоятельно (самовывоз), не должно быть никаких надбавок в цене за услугу доставки. На многих сайтах в договор включены условия по сбору, обработке и передаче персональных данных. Вам необходимо узнать цель и целесообразность такого сбора. По-моему, это не нужно для интернет-сайтов где Вы покупаете продукты.

Но обращайте внимание, что в договорах часто пишут: «…Продавец имеет право предоставлять доступ и передавать его персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных уведомлений…».

Согласно ст.2 Закона Украины «О защите персональных данных» (редакция от 27.04.2024), согласие субъекта персональных данных — добровольное волеизъявление физического лица (при условии его осведомленности) о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных в соответствии со сформулированными целями их обработки, выраженное в письменной форме или в форме, позволяющей сделать вывод о предоставлении согласия.

Таким образом Вы имеете право на жалобу как потребитель, если видите в договоре подобные условия.

В Договоре должно быть сказано о качестве продукции.

В соответствии с положениями п.55 ст.1 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях по безопасности и качеству пищевых продуктов» (редакция от 26.10.2023) оператор рынка пищевых продуктов (далее – оператор рынка) – это предприятие, которое проводит деятельность с целью или без цели получения прибыли и в управлении которой находятся мощности, на которых осуществляется первичное производство, производство, реализация и/или оборот пищевых продуктов и/или других объектов санитарных мер и отвечающий за выполнение требований настоящего Закона и законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов. К операторам рынка относятся физические лица, если они ведут деятельность с целью получения прибыли и занимаются производством и/или оборотом пищевых продуктов или других объектов санитарных мер. Оператором рынка также считается агропродовольственный рынок.

Статьей 20 настоящего Закона предусмотрено, что:

Операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках деятельности, находящейся вони осуществляют.

Операторы рынка должны:

обеспечивать соблюдение требований настоящего Закона относительно гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения; изымать и/или отзывать в установленных законом случаях находящиеся в обращении пищевые продукты, если установлено, что эти продукты могут оказать вредное влияние на здоровье человека; возместить в соответствии с законом ущерб, причиненный потребителям в результате потребления пищевого продукта, если судом будет доказана причинно-следственная связь между этим вредом и деятельностью и/или бездействием оператора рынка, кроме случаев, установленных законом.

Таким образом, если Вы получили некачественную еду (как по заказу так и питались непосредственно в кафе, в ресторане Вы имеете право на защиту своего нарушенного права).

Ознакомьтесь с договорами на сайте!

Некоторые недобросовестные продавцы прописывают в договоре неприемлемые условия, скажем, «…Если Продавцу необходима дополнительная информация, он имеет право запросить ее у Покупателя. В случае непредоставления необходимой информации Покупателем Продавец не несет ответственности за предоставление качественной услуги Покупателю при покупке товаров в интернет-магазине».

Ни один Продавец не должен ставить условия Покупателю, навязывать товар.

Если что-то подобное Вы прочитали, знайте — это нарушение Ваших прав. Даже если Вы не будете заказывать здесь продукцию или товары, желательно пожаловаться на подобное кафе или магазин.

Кроме того, Вы имеете право спросить, из чего приготовлены кулинарные блюда, как они готовятся, через какое время Вы можете их получать после приготовления. Получив блюдо, не будет лишним сравнить рекламируемую пищу и то, что было Вам доставлено.

Вы отравились блюдами, заказанными через интернет

Если Вы приобрели некачественный товар, Вы можете не только жаловаться на действия того, кто Вам его продал, но и требовать в порядке расторжения договора и взыскания имущественного и морального вреда, причиненного некачественным предоставлением услуг.

Если после еды Вы заболели, можете обратиться в полицию с заявлением внести сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Эта статья предусматривает — нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравление) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, — наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, уже после лечения, Вы имеете право заявитьв суд гражданский иск к владельцу кафе или магазину или интернет-сайту, где Вы приобрели продукцию.

В соответствии с ч.2 ст.14 Закона Украины «О системе общественного здоровья» (редакция от 11.02.2024), субъекты хозяйствования обязаны:

возмещать в установленном порядке работникам и другим физическим и юридическим лицам ущерб, причиненный их здоровью вследствие нарушения ими требований санитарного законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 1166 ГК Украины имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме нанесшим его лицом.

К исковому заявлению предоставьте выписки из больницы, эпикризы, результаты лабораторных исследований, выводы, фото, видео, которые могут подтвердить определенные обстоятельства, квитанции, чеки на приобретение лекарства.

Здоровья Вам всегда и качественных покупок.