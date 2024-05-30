Замовлення їжі через Інтернет: на що звернути увагу, ваші права

Шукайте договір

Коли покупці бачать красиві фото їжі в інтернеті, хочеться одразу замовити смачні страви, щоб скоріше ними насолодитися.

Проте, важливо ознайомитися з договором публічної оферти, який має бути розміщено на сайті інтернет-кафе.

Як правило, цей договір непомітний, часто розміщено його внизу сторінки. Варто все-таки його уважно прочитати перед замовленням, щоб розуміти певні моменти та знати, що Ви купуєте, і як захистити себе у випадку негативних наслідків.

Ви не повинні бути ошуканими, Ви маєте право обслуговуватися на високому рівні та отримувати якісну їжу та усі умови договору при цьому повинні бути прийнятними.

Зазначу також, що якщо договір такий на сайті відсутній, або його умови Вам неприйнятні, Ви можете звернутися до відділу захисту прав споживачів, який є в міськраді.

Що має бути в договорі

Я проаналізувала багато договорів, що розміщені на сайтах готової їжі та зазначу наступне:

Отже, на що важливо звернути увагу в договорі.

Вам важливо знати, що на Вашу письмову вимогу як Покупця Продавець зобов’язаний оформити договір із підписами сторін. Це важливо, якщо доведеться щось Вам доводити в судовому порядку щодо захисту власних прав. Ціни на сайті. На багатьох сайтах готової їжі, в договорі зазначено: «…Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення…».

Але це неправильно. Ціна є істотною умовою договору, вона повинна бути фіксованою. Неправильно, коли при замовленні одна ціна, а при отриманні товару – інша. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» (редакція від 01.12.2022) такі умови є несправедливими для Покупця, порушують принцип добросовісності.

Частиною 1 ст. 632 ЦК України передбачено, що ціна в договорі визначається за домовленістю сторін.

Таким чином, ціна повинна бути погоджена як Продавцем так і Покупцем при отриманні товару.

Ви можете перед замовленням запитати щодо фіксованої ціни там, де будете замовляти товар. У випадку, якщо вона була змінена, можете відмовитися від замовлення, і поскаржитися згодом до відділу захисту прав споживачів. Але у Вас повинні завжди бути докази на підтвердження Ваших слів.

Доставка товару. Ви повинні знати, чи входить доставка до ціни замовлення і які умови доставки. Якщо Покупець отримує товар самостійно не повинно бути жодних надбавок вказано в ціні як за послугу. На багатьох сайтах в договір включено умови щодо збір, обробку та передачу персональних даних. Вам необхідно дізнатися щодо мети та доцільності такого збору. Як на мене, це непотрібно для інтернет-сайтів де Ви купуєте продукти.

Але вертайте увагу, що в договорах часто пишуть: «….Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень…».

Відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» (редакція від 27.04.2024), згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Таким чином, Ви маєте право на скаргу як споживач, якщо бачите в договорі подібні умови.

В Договорі повинно бути зазначено щодо якості продукції.

Відповідно до положень п.55 ст.1 Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів» (редакція від 26.10.2023) оператор ринку харчових продуктів (далі – оператор ринку) – це суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів, і який відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок

Статтею 20 цього Закону передбачено, що

Оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Оператори ринку зобов’язані:

забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини; компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслідковий зв’язок між цією шкодою і діяльністю та/або бездіяльністю оператора ринку, крім випадків, установлених законом.

Таким чином, якщо Ви отримали неякісну їжу (як через замовлення так і харчувались безпосередньо в кафе, ресторані Ви маєте право на захист свого порушеного права.

Ознайомлюйтесь з договорами на сайті!

Деякі недобросовісні продавці прописують в договорі неприйнятні умови, скажімо, «…Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-магазині».

Жоден Продавець не має ставити умов Покупцю, нав’язувати товар.

Якщо щось подібне Ви прочитали, знайти, це порушення Ваших прав. Навіть якщо Ви не будете замовляти тут продукцію чи товари, прав не лише споживача, поскаржитися на подібне кафе чи торгівельну мережу важливо.

Окрім того, Ви маєте право запитати, з чого приготовлені кулінарні страви, як вони готуються, через який час Ви можете їх отримувати після приготування. Отримавши страву, не буде зайвим порівняти їжу, яка рекламується, і те, що було Вам доставлено.

Ви отруиїлися стравами, замовленними через інтернет

Якщо Ви придбали неякісний товар, Ви можете не лише скаржитися на дії того, хто Вам його продав, але й вимагати в судовому порядку розірвання договору та стягнення майнової та моральної шкоди, завданої неякісним наданням послуг.

Якщо після вживання їжі Ви захворіли, можете звернутися до поліції з заявою внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.

Ця стаття передбачає – порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, – карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Окрім того, вже після лікування, Ви маєте право до суду заявити цивільний позов до власника кафе або магазину, або інтернет-сайту, де Ви придбали продукцію.

Відповідно до ч.2 ст.14Закону України «Про систему громадського здоров’я» (редакція від 11.02.2024), суб’єкти господарювання зобов’язані:

5) відшкодовувати у встановленому порядку працівникам та іншим фізичним і юридичним особам шкоду, завдану їхньому здоров’ю внаслідок порушення ними вимог санітарного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

До позовної заяви надайте виписки з лікарні, епікризи, результати лабораторних досліджень, висновки, фото, відео, які можуть підтвердити певні обставини, квитанції, чеки на придбання ліків.

Здоров’я Вам завжди та якісних покупок.