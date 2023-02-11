Ночью враг бомбил остров Змеиный и пускал ракеты в сторону Одесской области

В ночь на субботу, 11 февраля 2023 года, российские военные продолжили терроризировать Одесскую область и, кроме того, сбросили авиабомбы на остров Змеиный.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», враг дважды атаковал территорию региона при помощи авиации.

«Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования»,

– сообщают в военном командовании.

Помимо этого, враг двумя самолетами Су-24М совершил бомбардировку острова Змеиный. Всего на остров было сброшено четыре авиабомбы.

А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма было выпущено три противокорабельные ракеты «Оникс», которые попали в прибрежную зону. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

При этом военные в очередной раз напоминают: черноморское побережье – это зона обороны и повышенной опасности, в том числе и минной.

Кроме того, в Оперативном командовании настоятельно просят жителей области соблюдать правила информационной гигиены и не распространять непроверенную информацию, а также не разглашать и не освещать результаты вражеских атак.

«Такими действиями вы ориентируете и корректируете будущие удары. А себя подвергаете уголовной ответственности за вмешательство в деятельность Сил обороны, которым существенно мешаете выполнять боевую работу»,

– напоминают в ОК «Юг».

Как сообщала «Одесская жизнь», утром пятницы, 10 февраля, Одесский регион, как и вся Украина, были атакованы крылатыми ракетами.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить над территорией Одесской области 13 российских крылатых ракет.

А с наступлением темноты рашисты снова пытались атаковать наши объекты энергетики – на этот раз в ход пошли дроны-камикадзе. По данным ОК «Юг», на подлете к Одесской области силы ПВО сбили два дрона-камикадзе и еще три – над Николаевщиной. А всего Силы обороны Украины уничтожили 20 ударных дронов-камикадзе «Shahed-136/131».