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Россия атаковала мост в Одесской области морским беспилотником (видео)

Россия атаковала мост в Одесской области морским беспилотником (видео)

Вражеский морской дрон-камикадзе атаковал мост в Одесской области. Это первый случай, кода российские агрессоры применили такой вид оружия.

Факт использования надводного дрона-камикадзе подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Ранее в телеграм каналах появилось видео того, как дистанционно управляемое небольшое судно подплывает к опорам моста и взрывается.

Насколько эффективным оказалось использование оккупантами нового для них вида оружия, неизвестно. Нет ни фото, ни видео, ни даже устных свидетельств того какой урон нанес взрыв.

Ранее этот же мост много раз россия обстреливала крылатыми ракета, но особого эффекта добиться не могла. Мост быстро восстанавливали. Можно предположить, что и атака беспилотником вряд ли серьезно повредила сооружение. Дело в том, что такое оружие несет намного меньше взрывчатки, чем крылатая ракета.

То, что рф действительно использует в войне против Украины морские беспилотники, подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его мнению, использование Россией морских надводных дронов создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Сами российские оккупанты свою атаку никак не прокомментировали.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ночью 11 февраля российские самолеты сбросили бомбы на остров Змеиный (является частью Измаильского района Одесской области).

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На фото: момент взрыва предположительно российского беспилотника под мостом в Одесской области (скриншот с видео). 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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