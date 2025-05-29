Он приехал, чтобы посмотреть в глаза родителям погибшего воина и сказать слова, которые невозможно произнести без слез: «Спасибо вам за то, что воспитали такого сына».

У могилы Романа Маргазы его родители рассказали, что сын предчувствовал свою гибель. Он об этом даже предупреждал мать, потому что задача, которую получила Третья отдельная штурмовая бригада, которую в феврале 2024 года направили под Авдеевку, была нереально сложной.

— Мы получили задание выстоять на позициях трое-четверо суток, чтобы дать возможность выйти из Авдеевки из возможного окружения более 10 тысячам наших людей — пограничникам, ВСУ, Нацгвардии, — рассказал подробности операции боевой командир. — Но этого времени не хватило, потому что была только одна дорога через Ласточкино, и по ней можно было передвигаться только ночью. Мы держали оборону девять суток, на нас враг бросал свои элитные силы. Но мы выполнили задачу — обеспечили выход всех подразделений. Мы выходили последними. Забирали с собой раненых и погибших. Моя последняя группа из пяти человек эвакуировала четырех раненых бойцов. Это замедлило движение — их настигла целая рота врага. Все погибли.

Сейчас наша бригада, частью которой навсегда остался Роман Маргаза и другие погибшие ребята, держит оборону на Харьковском направлении. За год мы не отдали врагу ни одной позиции. Наоборот — освобождаем родную землю метр за метром.

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