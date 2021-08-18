Вызывают на работу из отпуска: это законно?

Работники имеют право использовать отпуск по своему усмотрению. Единственное условие — вовремя вернуться к работе. Но что делать, если отпуск еще не закончился, а работодатель намекает, что нужно вернуться пораньше?
Давайте разберемся, как действовать в такой ситуации.
Работодатель может прервать мой отпуск?
Не может. Право на отпуск гарантировано нам Конституцией. Кто работал, тот имеет право отдохнуть.
Однако, если работник не против выйти на работу — то закон об отпусках это позволяет. Главное, чтобы у работодателя была серьезная причина для вызова.
И какие причины считаются серьезными?
В законе указан перечень таких обстоятельств. Вызов на работу допускается только в случае:
- Предотвращения стихийного бедствия
- Устранения аварии на производстве или ее последствий
- Предотвращения несчастных случаев
- Предотвращения гибели или порчи имущества
- Предотвращения простоя
Также допускается вызвать работника в других случаях, предусмотренных законодательством. Что это за случаи в законе не уточняют.
За отказ прервать свой отпуск работодатель не может привлечь работника к ответственности.
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А выход из отпуска оплатят дополнительно?
Зависит от работодателя. В законе пишут, что работу оплачивают по обычной схеме. Просто к зарплате сверху добавят сумму за неиспользованный отпуск. Но никто не запрещает попросить премию или улучшения условий работы. Все-таки отпуск — это законное право, а не привилегия.
Мы уже рассказывали, кому положен отпуск во время карантина.
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