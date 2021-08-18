Новости Одессы и Одесской области

Вызывают на работу из отпуска: это законно?

Вызывают на работу из отпуска: это законно?

Работники имеют право использовать отпуск по своему усмотрению. Единственное условие — вовремя вернуться к работе. Но что делать, если отпуск еще не закончился, а работодатель намекает, что нужно вернуться пораньше?

Давайте разберемся, как действовать в такой ситуации.

Работодатель может прервать мой отпуск?

Не может. Право на отпуск гарантировано нам Конституцией. Кто работал, тот имеет право отдохнуть.

Однако, если работник не против выйти на работу — то закон об отпусках это позволяет. Главное, чтобы у работодателя была серьезная причина для вызова.

И какие причины считаются серьезными?

В законе указан перечень таких обстоятельств. Вызов на работу допускается только в случае:

  • Предотвращения стихийного бедствия
  • Устранения аварии на производстве или ее последствий
  • Предотвращения несчастных случаев
  • Предотвращения гибели или порчи имущества
  • Предотвращения простоя

Также допускается вызвать работника в других случаях, предусмотренных законодательством. Что это за случаи в законе не уточняют.

За отказ прервать свой отпуск работодатель не может привлечь работника к ответственности.

Обратите внимание: Отправили в отпуск за свой счет: что необходимо знать?

А выход из отпуска оплатят дополнительно?

Зависит от работодателя. В законе пишут, что работу оплачивают по обычной схеме. Просто к зарплате сверху добавят сумму за неиспользованный отпуск. Но никто не запрещает попросить премию или улучшения условий работы. Все-таки отпуск — это законное право, а не привилегия.

Мы уже рассказывали, кому положен отпуск во время карантина.

Фото: Freepik

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить