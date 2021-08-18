Вызывают на работу из отпуска: это законно?

Отпуск за границей: где могут отдохнуть одесситы этим летом? Из-за пандемии коронавируса многие страны еще остаются закрытыми для украинских туристов. Но есть направления, доступные для путешествий. На данный момент граждан нашей страны готовы встречать более чем в ста странах мира. Самые популярные направления — Египет, Турция, Черногория, Хорватия, Грузия, Греция, Болгария, ОАЭ и Кипр. ПОДРОБНЕЕ

Декрет для папы: украинские мужчины смогут брать отпуск по уходу за ребенком Формально украинские мужчины и раньше имели право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех

лет. Но для получения его отец должен был представить справку с места работы матери малыша о том, что она

прервала декрет – с указанием даты выхода на работу. Либо о том, что декретный отпуск работодатель ей вообще не предоставлял. ПОДРОБНЕЕ