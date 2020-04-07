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Новости Одессы и Одесской области

Отправили в отпуск за свой счет: что необходимо знать?

Отправили в отпуск за свой счет: что необходимо знать?

В Украине из-за карантина бизнес терпит убытки и потому — массово отправляет своих сотрудников в отпуск за свой счет. Защититься от несогласованного увольнения либо неоплачиваемого отпуска можно благодаря ряду законодательных актов. Ситуацию прояснил замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

К сожалению, из-за карантина много людей осталось либо вообще без прибыли, либо лишились большей доли доходов. Ведь, по словам специалистов, урезание коснулось и «серых» зарплат. Многих сотрудников просят уйти в отпуск за свой счет.

Но по закону — ст.13 КЗоТа, в неоплачиваемый отпуск украинцев не могут отправить ни при каких условиях. Согласно данной норме, может быть два варианта развития событий:

·       предприятие вынуждено делать паузу из-за простоя. Тогда по закону работников должны отправить по домам и выплачивать им 2/3 «голого» оклада. Это может быть даже меньше минимальной зарплаты;

·       работодатель не может обеспечить безопасность и вынужден из-за этого закрыться. В этом случае закон предполагает, что работнику выплатят за каждый месяц такого карантина среднюю зарплату.

Как же будет на самом деле, зависит от того, как работники в лице профсоюзов в конечном счете смогут договорится с работодателями. Например, на ряде предприятий прописано, что при любом виде простоя за сотрудниками сохраняется средняя зарплата.

Фото:  ptoday

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Галина Полищук
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