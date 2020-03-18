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Новости Одессы и Одесской области

На заметку: кому положен отпуск во время карантина?

На заметку: кому положен отпуск во время карантина?

В Украине из-за коронавируса до 3 апреля ввели карантин. Запрещается проведение массовых мероприятий и отменяются занятия во всех учебных заведениях. Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Однако как быть родителям, которым не с кем оставить ребенка на три недели?

Процедура предоставления отпуска

В случае карантина отпуск по уходу за ребенком положен, но без сохранения заработной платы. Это предусмотрено в законе Украины №504/96-ВР «Об отпусках». Отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет без сохранения заработной платы предоставляется по желанию работника в обязательном порядке.

Первый этап. Согласно законодательству Украины, отпуск на период объявления карантина может быть предоставлен:

·       матери, отцу;

·       бабушке, дедушке;

·       другим родственникам, которые фактически присматривают за ребенком;

·       лицу, усыновившему ребенка или взявшему ребенка под опеку;

·       одному из приемных родителей или одному из родителей-воспитателей.

Второй этап. Период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально. Это могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Третий этап. Если работник желает получить отпуск в период карантина, он должен подать заявление, к которому нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус сотрудника.

Четвертый этап. Ознакомившись с заявлением об отпуске и документами, приложенными к нему, работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.

На какой срок предоставляется отпуск?

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина. Поскольку весь период карантина может длиться несколько недель и при необходимости может продолжаться и вводиться несколько раз в течение года, такой отпуск может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

При этом работодатели за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников. В частности, это могут быть другие виды оплачиваемых отпусков или отпуск большей продолжительности, чем установлено законодательством.

Альтернативные варианты для работника и работодателя

Кроме отпуска, родители детей до 14 лет в период карантина могут воспользоваться другими правами и гарантиями:

·       использовать ежегодный отпуск, а также дополнительный социальный отпуск, если они имеют на это право;

·       оформить в медучреждении лист нетрудоспособности, который оплачивается в определенном порядке, если ребенок заболел в период карантина;

·       работать на условиях неполного рабочего дня согласно ст.56 Кодекса законов о труде Украины;

·       получить отпуск без сохранения зарплаты по согласию сторон сроком до 15 календарных дней (ст.26 закона №504).

Фото: 24tv.ua

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