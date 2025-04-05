Що змінилося?
- Особам, яким потрібно було пройти обстеження з січня по червень 2025 року, інвалідність і виплати продовжуються автоматично до 1 липня 2025 року.
- Чоловіки віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності мають пройти обстеження до 1 листопада 2025 року.
- Усі інші особи з інвалідністю повинні пройти повторне обстеження до 1 квітня 2026 року.
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Хто не зобов’язаний проходити повторне обстеження?
- Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій;
- Особи з тяжкими порушеннями здоров’я, які не можуть самостійно пересуватися чи доглядати за собою;
- Ті, кому інвалідність встановлена безстроково.
Для військових
У військовослужбовців та співробітників силових структур інвалідність автоматично продовжується на весь період служби, а також ще на 60 днів після звільнення.
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