Человек с инвалидностью

Що змінилося?

  • Особам, яким потрібно було пройти обстеження з січня по червень 2025 року, інвалідність і виплати продовжуються автоматично до 1 липня 2025 року.
  • Чоловіки віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності мають пройти обстеження до 1 листопада 2025 року.
  • Усі інші особи з інвалідністю повинні пройти повторне обстеження до 1 квітня 2026 року.
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Хто не зобов’язаний проходити повторне обстеження?

  • Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій;
  • Особи з тяжкими порушеннями здоров’я, які не можуть самостійно пересуватися чи доглядати за собою;
  • Ті, кому інвалідність встановлена безстроково.

Для військових

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У військовослужбовців та співробітників силових структур інвалідність автоматично продовжується на весь період служби, а також ще на 60 днів після звільнення.

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