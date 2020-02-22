Закроют ли больницы, будут ли лечить бесплатно и где: что нужно знать одесситам о втором этапе медреформы?

В Украине 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. С этого момента принцип «деньги идут за пациентом» будет распространяться не только на поликлиники, но и на высокоспециализированную медпомощь — то есть на больницы и диспансеры.

Соответственно они будут получать и финансирование. Поэтому до 28 февраля все эти медучреждения должны определиться, какой пакет услуг они готовы предоставлять пациентам, а после заключить контракты с Национальной службой здоровья Украины.

О втором этапе медицинской реформы на специальном брифинге рассказали представители Южного межрегионального департамента НСЗУ. «Одесская жизнь» выясняла ответы, на самые актуальные вопросы пациентов одесских больниц.

Что такое «Программа медицинских гарантий»?

С 1 апреля в полном объеме начнет работать Программа медицинских гарантий для населения. Это означает, что медучреждения вторичного и третичного уровня (то есть, больницы и диспансеры) будут финансироваться не по количеству койкомест, как сейчас, а в соответствии с объемам предоставленных услуг.

То есть пациенты могу претендовать на все виды бесплатной медицинской помощи: экстренную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, родовспоможение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь.

Каждая больница, которая отвечает требованиям НСЗУ, может выбрать один или несколько пакетов медицинских услуг из 27-и. Список услуг будет опубликован на сайте Нацслужбы, а также размещаться в каждом медучреждении.

Часть пакетов НСЗУ называет приоритетными в 2020 году — за них больницы будут получать деньги по повышенному тарифу:

лечение инфаркта, инсульта,

помощь при родах,

сложная неонатальная помощь,

эндоскопические исследования для раннего выявления онкозаболеваний.

Приоритетными были выбраны те услуги, которые, по статистике украинских медиков, чаще всего приводят к смерти человека.

Как бесплатно лечиться?

В результате второго этапа медреформы сам пациент будет выбирать, где ему получать специализированную помощь, а Нацслужба здоровья будет оплачивать эту услугу по месту лечения.

Директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко напомнила: чтобы «появиться в системе», нужно подписать декларацию со своим семейным врачом. И только тогда пациент сможет получать направления на следующие уровни медицинской помощи — на консультацию у узкого специалиста, на хирургическое вмешательство и т.д. Причем направление будет электронным.

Без электронного направления можно будет обратиться за помощью только к стоматологу, гинекологу и психиатру.

Люди, которые не подписали декларации, гарантировано и бесплатно будут получать только экстренную и ургентную помощь. Плановым же пациентам без деклараций больница официально сможет выставить счет за свои услуги, так как НСЗУ лечение такого больного медучреждению не оплатит.

Что будет с медучреждениями в Одессе?

Как сообщили представители Национальной службы здравоохранения и одесского горздрава, маломощные, плохо оснащенные и незагруженные больницы, где небезопасно лечиться, будут перепрофилированы под реальные потребности населения – в реабилитационные и диагностические центры, хосписы.

Лучшие же медучреждения будут дополнительно технически и кадрово усилены, чтобы все, кто обращается в них, могли получить качественную медицинскую помощь.

Таким образом, со временем новый принцип финансирования может привести к упорядочиванию сети медучреждений и их конкуренции.

Психбольницы и тубдиспансеры закроют?

Сокращать число медицинских учреждений не будут. Однако в некоторых из них могут произойти существенные изменения.

В частности, объем оказываемых услуг в некоторых больницах и диспансерах может сократиться. Это будет зависеть от выбранного самим медучреждением пакетом услуг.

– Учреждения могут оказываться в определенных рамках. Кто-то будет предоставлять исключительно терапевтические услуги и они будут больницами планового лечения. Кто-то может работать на более широком уровне, как базовые больницы, которые будут предоставлять экстренную помощь, хирургическую, роды и так далее, – объяснил заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский.

Что же касается слухов о закрытии медицинских специализированных учреждений вроде туберкулезных диспансеров и психиатрических лечебниц, – то их количество не изменится. Могут быть только определенные кадровые сокращения.

– Мы подходим к модели, которая позволит сохранить сеть учреждений. Конечно, какое-то количество административного персонала будет сокращено, но сами учреждения останутся, – успокоил Виталий Свичинский.

По его словам, например, планируется объединение всех тубдиспансеров области в одно юридическое лицо.

Планы больниц

К заключению договоров с Национальной службой здоровья Украины готовы 92% медицинских учреждений в Одесской области.

НСЗУ начала принимать предложения по поводу пакетов услуг от медицинских заведений. По результатам предварительного анкетирования, 39 заведений Одесской области планируют оказывать стационарно-хирургическую помощь, 60 заведений — терапевтическо-стационарную, 29 – услуги по родовспоможению, а 10 – по лечению острого инсульта.

Цифра

60,82% одесситов подписали декларации с семейными врачами. Это 616 тысяч 234 человека. Эти пациенты при наличии договора с семейным врачом или педиатром, бесплатно сдают анализы и проходят вакцинацию в городских амбулаториях и поликлиниках.

Фото: dpchas.com.ua

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