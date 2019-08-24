Вспомнить все: какими были главные события в Украине за время независимости

28 лет назад был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в нашей стране произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Но самое главное, Украина состоялась как парламентско-президентская республика и заняла прочное место в мировом сообществе. Одесситы, которые хорошо знают, что такое свобода и независимость, принимали в этом самое активное участие. Хотелось бы вспомнить самые знаковые из событий, которые происходили в нашем городе и Украине.
1991 год
- Провозглашение независимости Украины и избрание первого президента.
1992 год
- Начало ваучерной приватизации.
- Украина стала постоянным участником военных подразделений в операциях ООН.
- Украину приняли в члены Международного валютного фонда.
1993 год
- Забастовки шахтеров.
- В стране появилась мобильная связь, первым оператором стал UMC, а первым абонентом — Президент Леонид Кравчук.
1994 год
- Отказ от ядерного оружия и подписание Будапештского меморандума, гарантировавшего безопасность Украине.
- Первое участие независимой Украины в зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммере. «Золото» в женском одиночном катании получила украинская спортсменка Оксана Баюл.
1995 год
- Украина стала членом Совета Европы.
1996 год
- Принятие Конституции Украины.
- Переход на национальную валюту — гривну. Это удалось сделать за две недели.
1997 год
- Полет в космос Леонида Каденюка — первого космонавта независимой Украины, на американском шаттле «Колумбия».
- Украина и Россия подписали Большой договор о дружбе и сотрудничестве.
1998 год
- Кризис из-за «российского дефолта»: Кремль не смог расплатиться по долгам и курс рубля рухнул, «потянув» за собой и украинскую экономику, которая была тесно связана с российской.
1999 год
- Гибель Вячеслава Чорновола, журналиста, одного из основателей Народного руха Украины.
- Арест в США Павла Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, за мошенничество и отмывание денег.
2000 год
- Убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Исполнителем суд признал генерала МВД Алексея Пукача, приговорив его к пожизненному заключению.
- Остановка ЧАЭС.
2001 год
- В Украину впервые прибыл папа римский Иоанн Павел ІІ.
- Всеукраинская перепись населения. В стране проживало 48 млн 457 тыс. человек.
- Над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской компании «Сибирь», совершавший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. По предварительной версии, самолет был случайно сбит украинской ракетой в ходе военных учений ПВО в Крыму.
2002 год
- На Скниловском аэродроме подо Львовом произошла крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: самолет Су-27УБ упал в толпу зрителей и взорвался. Погибли 78 человек.
2003 год
- Подписано Соглашение о Едином экономическом пространстве с Россией и Беларусью.
- Конфликт вокруг острова Тузла. Россия без ведома Украины начала строительство дамбы от Таманского полуострова к острову Тузла. Строительство было приостановлено через два месяца по договоренности премьер-министров двух стран.
2004 год
- «Оранжевая революция».
- Выборы президента, во время которых впервые в украинской истории второй тур был проведен дважды. Президентом стал Виктор Ющенко.
- Внесение изменений в Конституцию, в результате которых Украина стала страной с парламентско-президентской формой правления.
2005 год
- Евросоюз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой.
- Финал конкурса «Евровидение» прошел в Киеве.
2006 год
- Виктор Янукович назначен премьер-министром.
2007 год
- Внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины. Юлия Тимошенко вернулась в кресло премьера. Арсений Яценюк стал самым молодым спикером украинского парламента.
2008 год
- Вступление во Всемирную торговую организацию.
- Экономический кризис: падение гривни от 5,05 до 7,47 грн. за доллар, массовые сокращения, закрытие предприятий.
2009 год
- Начало «газовой войны» с Россией.
2010 год
- Президентом избран Виктор Янукович.
2011 год
- Суд над Юлией Тимошенко.
2012 год
- Чемпионат Европы по футболу прошел в Украине — Киев, Харьков, Донецк и Львов принимали Евро-2012.
2013 год
- Украина председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
- Начался Евромайдан.
2014 год
- Аннексия Крыма и начало войны на юго-востоке.
2015 год
- Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Падение гривны с 15,8 до 24 грн. за доллар.
2016 год
- Победа Украины на «Евровидении»
- Начало декоммунизации.
- Украина — непостоянный член Совбеза ООН.
2017 год
- Введение безвизового режима с ЕС.
2018 год
- Военное положение.
- Расторжение договора о дружбе с Россией.
- Получение томоса.
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Фото: s0.tchkcdn.com
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