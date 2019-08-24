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Новости Одессы и Одесской области

Вспомнить все: какими были главные события в Украине за время независимости

Вспомнить все: какими были главные события в Украине за время независимости

28 лет назад был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в нашей стране произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Но самое главное, Украина состоялась как парламентско-президентская республика и заняла прочное место в мировом сообществе. Одесситы, которые хорошо знают, что такое свобода и независимость, принимали в этом самое активное участие. Хотелось бы вспомнить самые знаковые из событий, которые происходили в нашем городе и Украине.

1991 год

  • Провозглашение независимости Украины и избрание первого президента.

1992 год

  • Начало ваучерной приватизации.
  • Украина стала постоянным участником военных подразделений в операциях ООН.
  • Украину приняли в члены Международного валютного фонда.

1993 год

  • Забастовки шахтеров.
  • В стране появилась мобильная связь, первым оператором стал UMC, а первым абонентом — Президент Леонид Кравчук.

1994 год

  • Отказ от ядерного оружия и подписание Будапештского меморандума, гарантировавшего безопасность Украине.
  • Первое участие независимой Украины в зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммере. «Золото» в женском одиночном катании получила украинская спортсменка Оксана Баюл.

1995 год

  • Украина стала членом Совета Европы.

1996 год

  • Принятие Конституции Украины.
  • Переход на национальную валюту — гривну. Это удалось сделать за две недели.

1997 год

  • Полет в космос Леонида Каденюка — первого космонавта независимой Украины, на американском шаттле «Колумбия».
  • Украина и Россия подписали Большой договор о дружбе и сотрудничестве.

1998 год

  • Кризис из-за «российского дефолта»: Кремль не смог расплатиться по долгам и курс рубля рухнул, «потянув» за собой и украинскую экономику, которая была тесно связана с российской.

1999 год

  • Гибель Вячеслава Чорновола, журналиста, одного из основателей Народного руха Украины.
  • Арест в США Павла Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, за мошенничество и отмывание денег.

2000 год

  • Убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Исполнителем суд признал генерала МВД Алексея Пукача, приговорив его к пожизненному заключению.
  • Остановка ЧАЭС.

2001 год

  • В Украину впервые прибыл папа римский Иоанн Павел ІІ.
  • Всеукраинская перепись населения. В стране проживало 48 млн 457 тыс. человек.
  • Над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской компании «Сибирь», совершавший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. По предварительной версии, самолет был случайно сбит украинской ракетой в ходе военных учений ПВО в Крыму.

2002 год

  • На Скниловском аэродроме подо Львовом произошла крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: самолет Су-27УБ упал в толпу зрителей и взорвался. Погибли 78 человек.

2003 год

  • Подписано Соглашение о Едином экономическом пространстве с Россией и Беларусью.
  • Конфликт вокруг острова Тузла. Россия без ведома Украины начала строительство дамбы от Таманского полуострова к острову Тузла. Строительство было приостановлено через два месяца по договоренности премьер-министров двух стран.

2004 год

  • «Оранжевая революция».
  • Выборы президента, во время которых впервые в украинской истории второй тур был проведен дважды. Президентом стал Виктор Ющенко.
  • Внесение изменений в Конституцию, в результате которых Украина стала страной с парламентско-президентской формой правления.

2005 год

  • Евросоюз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой.
  • Финал конкурса «Евровидение» прошел в Киеве.

2006 год

  • Виктор Янукович назначен премьер-министром.

2007 год

  • Внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины. Юлия Тимошенко вернулась в кресло премьера. Арсений Яценюк стал самым молодым спикером украинского парламента.

2008 год

  • Вступление во Всемирную торговую организацию.
  • Экономический кризис: падение гривни от 5,05 до 7,47 грн. за доллар, массовые сокращения, закрытие предприятий.

2009 год

  • Начало «газовой войны» с Россией.

2010 год

  • Президентом избран Виктор Янукович.

2011 год

  • Суд над Юлией Тимошенко.

2012 год

  • Чемпионат Европы по футболу прошел в Украине — Киев, Харьков, Донецк и Львов принимали Евро-2012.

2013 год

  • Украина председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
  • Начался Евромайдан.

2014 год

  • Аннексия Крыма и начало войны на юго-востоке.

2015 год

  • Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
  • Падение гривны с 15,8 до 24 грн. за доллар.

2016 год

  • Победа Украины на «Евровидении»
  • Начало декоммунизации.
  • Украина — непостоянный член Совбеза ООН.

2017 год

  • Введение безвизового режима с ЕС.

2018 год

  • Военное положение.
  • Расторжение договора о дружбе с Россией.
  • Получение томоса.

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Фото: s0.tchkcdn.com

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