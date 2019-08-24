Вспомнить все: какими были главные события в Украине за время независимости

28 лет назад был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в нашей стране произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Но самое главное, Украина состоялась как парламентско-президентская республика и заняла прочное место в мировом сообществе. Одесситы, которые хорошо знают, что такое свобода и независимость, принимали в этом самое активное участие. Хотелось бы вспомнить самые знаковые из событий, которые происходили в нашем городе и Украине.

1991 год Провозглашение независимости Украины и избрание первого президента. 1992 год Начало ваучерной приватизации.

Украина стала постоянным участником военных подразделений в операциях ООН.

Украину приняли в члены Международного валютного фонда. 1993 год Забастовки шахтеров.

В стране появилась мобильная связь, первым оператором стал UMC, а первым абонентом — Президент Леонид Кравчук. 1994 год Отказ от ядерного оружия и подписание Будапештского меморандума, гарантировавшего безопасность Украине.

Первое участие независимой Украины в зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммере. «Золото» в женском одиночном катании получила украинская спортсменка Оксана Баюл. 1995 год Украина стала членом Совета Европы. 1996 год Принятие Конституции Украины.

Переход на национальную валюту — гривну. Это удалось сделать за две недели. 1997 год Полет в космос Леонида Каденюка — первого космонавта независимой Украины, на американском шаттле «Колумбия».

Украина и Россия подписали Большой договор о дружбе и сотрудничестве. 1998 год Кризис из-за «российского дефолта»: Кремль не смог расплатиться по долгам и курс рубля рухнул, «потянув» за собой и украинскую экономику, которая была тесно связана с российской. 1999 год Гибель Вячеслава Чорновола, журналиста, одного из основателей Народного руха Украины.

Арест в США Павла Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, за мошенничество и отмывание денег. 2000 год Убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Исполнителем суд признал генерала МВД Алексея Пукача, приговорив его к пожизненному заключению.

Остановка ЧАЭС. 2001 год В Украину впервые прибыл папа римский Иоанн Павел ІІ.

Всеукраинская перепись населения. В стране проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской компании «Сибирь», совершавший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. По предварительной версии, самолет был случайно сбит украинской ракетой в ходе военных учений ПВО в Крыму. 2002 год На Скниловском аэродроме подо Львовом произошла крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: самолет Су-27УБ упал в толпу зрителей и взорвался. Погибли 78 человек. 2003 год Подписано Соглашение о Едином экономическом пространстве с Россией и Беларусью.

Конфликт вокруг острова Тузла. Россия без ведома Украины начала строительство дамбы от Таманского полуострова к острову Тузла. Строительство было приостановлено через два месяца по договоренности премьер-министров двух стран. 2004 год «Оранжевая революция».

Выборы президента, во время которых впервые в украинской истории второй тур был проведен дважды. Президентом стал Виктор Ющенко.

Внесение изменений в Конституцию, в результате которых Украина стала страной с парламентско-президентской формой правления. 2005 год Евросоюз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой.

Финал конкурса «Евровидение» прошел в Киеве. 2006 год Виктор Янукович назначен премьер-министром. 2007 год Внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины. Юлия Тимошенко вернулась в кресло премьера. Арсений Яценюк стал самым молодым спикером украинского парламента. 2008 год Вступление во Всемирную торговую организацию.

Экономический кризис: падение гривни от 5,05 до 7,47 грн. за доллар, массовые сокращения, закрытие предприятий. 2009 год Начало «газовой войны» с Россией. 2010 год Президентом избран Виктор Янукович. 2011 год Суд над Юлией Тимошенко. 2012 год Чемпионат Европы по футболу прошел в Украине — Киев, Харьков, Донецк и Львов принимали Евро-2012. 2013 год Украина председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Начался Евромайдан. 2014 год Аннексия Крыма и начало войны на юго-востоке. 2015 год Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Падение гривны с 15,8 до 24 грн. за доллар. 2016 год Победа Украины на «Евровидении»

Начало декоммунизации.

Украина — непостоянный член Совбеза ООН. 2017 год Введение безвизового режима с ЕС. 2018 год Военное положение.

Расторжение договора о дружбе с Россией.

Получение томоса. Читайте также: 28 лет спустя: как изменились за годы независимости знаковые места Одессы (фото) Фото: s0.tchkcdn.com *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.