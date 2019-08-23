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Новости Одессы и Одесской области

28 лет спустя: как изменились за годы независимости знаковые места Одессы (фото)

28 лет спустя: как изменились за годы независимости знаковые места Одессы (фото)

В этом году свободной и независимой Украине уже 28 лет. Все эти годы Одесса является неотъемлемой частью большой страны, южным оплотом и с недавнего времени базой военно-морских сил государства.

Одесса — это третий по населению город Украины. Город с особым статусом, особой историей и культурой, но всегда радушный и приветливый. Все события, которые происходили в стране, также отражались и на Одессе. Но и сам город, и его жители всегда по-особому воспринимали затейливые повороты судьбы.

Несмотря ни на что, город живет и развивается. Что-то уходит, иногда, к сожалению, безвозвратно, а что-то, наоборот, прочно закрепляется в нашей жизни. Все это отражается и в облике самой Одессы, в зданиях, улицах, парках и скверах, памятниках и знаковых местах.. «Одесская жизнь» решила вспомнить, как выглядела Одесса в дни обретения независимости — на пороге между Советским Союзом и Независимой Украиной, и сравнить, что изменилось с тех пор.

Парк Победы

Аркадия

Дом Руссова

Морвокзал

Дворец спорта

Фото: Комплект цветных открыток Крымчака, архив “ОЖ”, vesti-ukr.com

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Дмитрий Помнящий
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Дмитрий Помнящий

Боже! За эти годы так угон..ть страну!Ё Твари!

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9 часов назад

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