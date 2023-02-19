Вскоре Макдональдс снова заработает в Одессе: какие есть признаки?

Похоже, что МакДональдс готовится возобновить свою деятельность в Одессе после того, как все рестораны сети были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Судить об этом можно по вакансиям, которые появились на сайте компании в нашем городе.

Рестораны Макдональдс ищут персонал в Одессе

Часть ресторанов была открыта в других городах, в том числе в Киеве и Львове, и теперь возможно, что рестораны МакДональдс скоро откроются в Одессе.

До начала войны в Одессе было 9 ресторанов МакДональдс, расположенных в разных частях города, в том числе возле железнодорожного и автовокзала. Все эти рестораны были закрыты 24 февраля, и информации о возможном их открытии не было.

Однако на официальном сайте сети появились вакансии для нескольких ресторанов в Одессе, таких как на:

проспекте Добровольского;

улице Дерибасовской;

возле жд вокзала;

на площади Независимости;

на проспекте Шевченко;

на улице Краснова.

В объявлениях указано, что готовятся открыть несколько ресторанов и требуются сотрудники на ночные смены и работу в зале ресторана.

Что должно случиться прежде, чем Макдональдс откроется в Одессе

Обычно подготовка к открытию ресторанов проходит в несколько этапов. Сначала набирают персонал и инструктируют его, в том числе о работе во время воздушной тревоги или в случае опасности. Затем готовят заведения к открытию, делают ремонт и наводят порядок, а затем начинают завозить оборудование и продукты. Иногда рестораны сначала начинают работать только на доставку, а через некоторое время открываются для посетителей.

Что касается даты возобновления работы сети ресторанов Макдональдс в Одессе, о ней пока ничего не известно.

В настоящее время все рестораны МакДональдс закрыты в Одессе, Николаеве, Днепре, Запорожье, Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове и Херсоне. Однако возможно, что скоро рестораны МакДональдс снова откроются в Одессе, и это вызывает интерес среди местных жителей и туристов.

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